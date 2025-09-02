健康網》代糖阿斯巴甜致癌？ 營養師解迷思 4類人慎用

營養師張宜婷說，阿斯巴甜每日允許攝取量為每公斤體重40毫克，但日常飲食幾乎不會達到這個量。因此，在每日可接受攝取量內使用應是安全的；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕阿斯巴甜是一種人工合成的甜味劑，因熱量極低，常添加於無糖飲品或糖果等食品中，但也有新聞披露它會致癌，這是真的嗎？對此，營養師張宜婷表示，2023年世界衛生組織（WHO）將阿斯巴甜列為「2B級可能致癌物」，但其實證據仍不足以證明它會致癌。因此，目前科學共識是：在可接受每日攝取量（ADI）內，使用阿斯巴甜應是安全的。

張宜婷於臉書專頁「營養小桃氣-宜婷營養師」發文說明，由於2023年世界衛生組織（WHO）將阿斯巴甜列為「2B 級可能致癌物」，導致常有人問：「阿斯巴甜會致癌嗎？」但依WHO所列，也就是目前證據顯示，阿斯巴甜「可能」與癌症有關，但還不足以證明會導致癌症。

張宜婷進一步說明，根據世界衛生組織食品添加物專家委員會（JECFA）規定，阿斯巴甜的每日允許攝取量為每公斤體重40毫克，以1名60公斤成人為例，每日安全上限約2400mg，等於超過12罐零卡汽水，但人們日常飲食幾乎不會達到這個量。另，雖然部分動物實驗在極高劑量下有潛在風險，但也遠遠超過人類實際攝取量。

至於代糖是不是就吃不胖？張宜婷曾於臉書發文指出，有研究發現攝食代糖後，體內會刺激分泌與食慾相關的激素，因此推測吃代糖可能會增加食慾，造成我們更想進食；再加上近10年來的研究，開始發現代糖似乎會導致代謝問題，常吃代糖者常有罹患糖尿病風險較高、腰臀圍比較大、體重也比較重等情況產生。這些都是因為代糖會影響腸道菌叢，讓腸道菌叢趨向「不健康」的分布，進一步導致後續身體的代謝問題。

因此，張宜婷強調，雖然目前並無充分證據顯示，阿斯巴甜在正常飲食中會增加癌症風險，但也發文提醒不建議過度依賴代糖，且孕婦、哺乳婦女、糖尿病、苯丙酮尿症患者等4類人仍須謹慎使用或完全避免。有糖癮的人，建議用「漸進式」的方式慢慢擺脫糖的魔掌，才是永久的解決之道。

