健康網》看到鬼？陰陽眼？ 醫：視覺幻影在作祟

鬼月談鬼─「看到鬼」、「陰陽眼」，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，其實很多人都是身體出現毛病。圖為民眾扮鬼精靈。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆7月鬼門開，本週六是中元普度，搞鬼的事情還真不少。醫學的「看到鬼」、「陰陽眼」，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，其實很多人都是身體出現毛病，這些疾病常常拖延到重症才出現門診。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，作為一名重症醫學醫師必須要說的是─「陰陽眼」、「看到鬼」現象，其實是醫學上有名的「視覺幻影（Visual Hallucinations）」。換句話說，這不是靈異體質，而是你的「眼睛或大腦發出的健康警告」。

黃軒說明，「看到鬼」最常出現在視力受損的老人。他們明明眼睛幾乎看不見，卻偏偏「看到」清晰的人影、怪物、鳥、車，甚至鮮豔的圖案（這些都會很生動地在眼裏出現）。這些病變，可能讓大腦「自動亂補畫面」。最常見的原因如下：

●眼睛問題：白內障、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、角膜潰瘍。

●大腦問題：腦瘤、枕葉癲癇、腦血管病變、失智、腦炎。

●其他狀況：營養不良、藥物中毒、酒精戒斷、偏頭痛、發燒、電解質失衡。

至於「陰陽眼」的特徵，黃軒認為，在光線昏暗、黃昏或夜間出現。其幻影可能是黑白、彩色、靜止或移動。常常突然出現，無法靠意志力消失。開燈、眨眼，有時能短暫消退。他強調，「陰陽眼」不等於精神病，除非合併妄想、語無倫次，或被幻覺支配行為

，否則不能簡單貼上「精神病」標籤。

黃軒說，有反覆「陰陽眼」、反覆「看到鬼」，記得去看眼科醫師、神經科醫師、精神科醫師，越早檢查，越有機會治好。

