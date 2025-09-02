自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》健身室空品拉警報 學者憂運動者傷健康

2025/09/02 09:27

全台健身中心數量達1095間，中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠提醒，要注意室內運動空氣污染物濃度的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

全台健身中心數量達1095間，中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠提醒，要注意室內運動空氣污染物濃度的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市府環保局日前針對26處列管運動健身場所進行室內空氣品質依標準方法進行稽查檢測，有3家檢出細菌或二氧化碳濃度超標。中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠指出，民眾運動時若暴露在高空氣污染物濃度的空間，恐罹患呼吸道或心血管系統等相關疾病。

全台健身中心數量達1095間，創下歷年新高，台北市更在U幣的推波助瀾下，北市健身場館生意更加興隆，凸顯室內健康產業的重要性及安全性。

榮建誠在衛生福利部國民健康署衛教資料指出，運動過程中，當二氧化碳濃度過高時，會降低運動人員的運動效率或舒適性，也可能會增加頭痛或打噴嚏的風險，因此運動後的疲倦或不適感不全然和運動有關，室內空氣品質不良也可能也是影響因素之一。

榮建誠表示，健身房的二氧化碳濃度會明顯上升。若健身房的通風換氣效率下降，加上運動過程中會導致懸浮微粒的再揚起，也會增加運動人員對懸浮微粒的吸入量。

國內外醫學研究指出，空氣污染物中的細懸浮微粒PM2.5，與心血管疾病有顯著關聯，PM2.5的微小顆粒可經由呼吸到達肺泡，再進入到人體的血液，將毒素透過血液循環帶到全身，使身體的發炎指數升高，引發血管慢性發炎，容易產生血栓、動脈硬化，進而增加心臟病、心律不整、心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險。

榮建誠建議民眾可隨時留意健身房的通風狀況，若運動過程中覺得通風不良、身體不適或有異味時，應立即向健身房反映並請求改善，以維持自身的權益。

