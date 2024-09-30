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健康 > 抗老養生 > 運動復健

PRP增生治療 揮別運動傷害、關節痛

2024/09/30 15:41

嘉基骨科醫師吳政誼（右）表示，自體血小板增生治療有助於治療膝關節炎、肩膀疼痛、肌腱損傷、運動傷害等。（嘉基提供）

嘉基骨科醫師吳政誼（右）表示，自體血小板增生治療有助於治療膝關節炎、肩膀疼痛、肌腱損傷、運動傷害等。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院骨科醫師吳政誼於多年前因打網球不甚，造成手肘韌帶受損嚴重，甚至無法正常工作，嘗試多種保守療法，但效果有限，在完成自體血小板增生治療（PRP）三次療程後，韌帶逐漸修復，也可恢復正常工作，並重拾愛好的網球運動。

吳政誼說，超音波導引自體血小板增生治療（PRP，Platelet-Rich Plasma Therapy）是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術，多應用於運動傷害、關節疼痛，使用超音波技術來精確定位需要治療的目標區域，透過螢幕觀察合併同時病人動態檢測，減少對周圍組織的影響，提升安全及有效性，此為自費項目，健保不給付。

相較傳統的注射治療，由於使用自身血液，減少了過敏反應與感染風險，加上血小板含有多種生長因子，能夠促進細胞增生、組織修復與再生能力，有助於治療膝關節炎、肩膀疼痛、肌腱損傷、運動傷害等。透過超音波影像導引，精準注射到神經旁、筋膜間、肌腱、韌帶等軟組織，促進人體修復的注射技術。

吳政誼指出，因頸腰椎的神經壓迫、肩膀的五十肩、髖部或膝部的退化性關節炎引起的慢性疼痛，在導入超音波導引技術治療前，先透過影像中顯示與正常組織結構不同的變異，經超音波導引準確地找到病人痛因的部位，運用乾針和葡萄糖水來確認疼痛點後，PRP注射才能發揮其最大的治療效果。

他提醒，超音波導引自體血小板增生治療是一種有效的非手術療法，為患者提供一種安全且具有潛力的治療選擇，若需進一步瞭解或考慮治療，建議諮詢專業醫療人員。

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