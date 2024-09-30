顛覆百年理論！ 新型細胞有望加速慢性傷口癒合

科學家發現新型細胞，糖尿病傷口治療邁出革命性一步；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家近期發現一種全新細胞，命名為「EndoMac祖細胞」（EndoMac progenitors），這項發現顛覆長達百年的科學假說，為治療慢性傷口帶來全新契機。該細胞源自胚胎發育階段，潛伏於主動脈中，具分化為巨噬細胞的潛力，能促進血管生成並加速傷口癒合。

根據《科學警報》（ScienceAlert）網站9月26日的報導，這項研究由南澳健康與醫學研究所（South Australian Health and Medical Research Institute, SAHMRI）團隊歷經9年努力，在成年小鼠主動脈中首次發現該細胞，目前正探討人類主動脈中是否亦存在相似細胞。

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過去，科學界普遍認為，哺乳動物體內有循環幹細胞負責生成新的巨噬細胞，補充各組織中的現有巨噬細胞。然而，近年研究發現，這些幹細胞主要來自少數特定組織如腸道、皮膚和心臟，且骨髓中幹細胞的功能有限。

SAHMRI醫學科學家莉亞納吉（Sanuri Liyanage）表示：「這些細胞的主要功能是在身體受到創傷或血流不足時，迅速增殖以促進血管生長，協助傷口癒合。」

研究團隊成功從小鼠體內分離出EndoMac祖細胞，並在實驗室中培養出細胞群落。當這些細胞群落被注射到糖尿病小鼠模型中時，顯著改善傷口癒合速度。由於EndoMac祖細胞缺乏特定的「識別標籤」，它們可以進行移植，而不會引發免疫系統的排斥反應。

在實驗中，研究人員將EndoMac祖細胞注射至一隻後腿血流受阻的小鼠血液中，以模擬糖尿病傷口。2週後，這些幹細胞已經轉化為巨噬細胞及內皮細胞（endothelial cells）。內皮細胞是排列在血管內壁的細胞，對血管的生長具有關鍵作用。

目前，研究團隊正積極研究是否在人類主動脈中存在類似的細胞。儘管研究結果尚未發表，研究人員透露初步結果相當樂觀。莉亞納吉補充道：「理論上，這可能徹底改變慢性傷口的治療方式。雖然研究仍處於早期階段，但其潛力無疑是巨大的。」

這項研究成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，對於飽受慢性傷口困擾的糖尿病患者來說，這項發現帶來了新的希望。

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