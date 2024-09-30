自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

顛覆百年理論！ 新型細胞有望加速慢性傷口癒合

2024/09/30 12:17

科學家發現新型細胞，糖尿病傷口治療邁出革命性一步；示意圖。（圖取自Freepik）

科學家發現新型細胞，糖尿病傷口治療邁出革命性一步；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家近期發現一種全新細胞，命名為「EndoMac祖細胞」（EndoMac progenitors），這項發現顛覆長達百年的科學假說，為治療慢性傷口帶來全新契機。該細胞源自胚胎發育階段，潛伏於主動脈中，具分化為巨噬細胞的潛力，能促進血管生成並加速傷口癒合。

根據《科學警報》（ScienceAlert）網站9月26日的報導，這項研究由南澳健康與醫學研究所（South Australian Health and Medical Research Institute, SAHMRI）團隊歷經9年努力，在成年小鼠主動脈中首次發現該細胞，目前正探討人類主動脈中是否亦存在相似細胞。

過去，科學界普遍認為，哺乳動物體內有循環幹細胞負責生成新的巨噬細胞，補充各組織中的現有巨噬細胞。然而，近年研究發現，這些幹細胞主要來自少數特定組織如腸道、皮膚和心臟，且骨髓中幹細胞的功能有限。

SAHMRI醫學科學家莉亞納吉（Sanuri Liyanage）表示：「這些細胞的主要功能是在身體受到創傷或血流不足時，迅速增殖以促進血管生長，協助傷口癒合。」

研究團隊成功從小鼠體內分離出EndoMac祖細胞，並在實驗室中培養出細胞群落。當這些細胞群落被注射到糖尿病小鼠模型中時，顯著改善傷口癒合速度。由於EndoMac祖細胞缺乏特定的「識別標籤」，它們可以進行移植，而不會引發免疫系統的排斥反應。

在實驗中，研究人員將EndoMac祖細胞注射至一隻後腿血流受阻的小鼠血液中，以模擬糖尿病傷口。2週後，這些幹細胞已經轉化為巨噬細胞及內皮細胞（endothelial cells）。內皮細胞是排列在血管內壁的細胞，對血管的生長具有關鍵作用。

目前，研究團隊正積極研究是否在人類主動脈中存在類似的細胞。儘管研究結果尚未發表，研究人員透露初步結果相當樂觀。莉亞納吉補充道：「理論上，這可能徹底改變慢性傷口的治療方式。雖然研究仍處於早期階段，但其潛力無疑是巨大的。」

這項研究成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，對於飽受慢性傷口困擾的糖尿病患者來說，這項發現帶來了新的希望。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中