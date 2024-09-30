健康網》「經前嗜甜」是4大荷爾蒙作祟！ 醫授6招破解

醫師分享，女性經前因為體內荷爾蒙變化，容易對「甜食」有強烈渴望；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼許多女性在生理期前，會對甜食產生強烈的渴望？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，這與女性4大荷爾蒙有關，如雌激素、孕酮、血清素、皮質醇。對此，他也提供了6招來破解女性經前對甜食的渴望，補充營養素、攝取含色胺酸食物、選擇優質碳水、多喝水、適度運動，及聆聽身體需求。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，女性的身體在整個月經週期對能量密集的食物有需求，而甜食因為可以迅速提供能量，便成為首選。此外，雌激素、孕酮、血清素、皮質醇等荷爾蒙的變化，也是讓女性經前渴望甜食的重要原因。

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●雌激素：經期前雌激素下降，可能影響食慾調節，增加對甜食的渴望。

●孕酮：孕酮水平下降會引發情緒波動，進而增加對甜食的需求。

●血清素：血清素水平隨著雌激素和孕酮的波動而變化。在黃體期和經前期，血清素較低，容易使女性情緒低落，因此會增加對甜食的渴望。

●皮質醇：壓力荷爾蒙皮質醇在經前期可能升高，讓女性容易感到壓力，進而引發對甜食的需求。

健康飲食+運動 有助緩解經前嗜甜慾望

李思賢說，這些荷爾蒙的作用綜合起來，就解釋了女性經前為何難以抗拒甜食，當理解背後的生理機制，便有助於女性找到合適的方法應對。他提供了以下6個方法來緩解女性經前對於甜食的渴望。

●補充營養素：維生素B群、維生素C、鎂等營養素有助穩定情緒，減少渴望。這些可以從深綠色蔬菜、堅果和豆類中獲得，或適量補充保健品。

●攝取富含色胺酸的食物：色胺酸能幫助生成血清素，有助穩定情緒。富含色胺酸的食物包括雞胸肉、鮭魚、雞蛋、牛奶和香蕉，可以幫助緩解情緒波動。

●選擇優質碳水化合物：如芋頭、糙米、地瓜等，可以穩定血糖，減少甜食渴望，並保持情緒穩定。

●多喝水：保持適量飲水能減輕水腫，並幫助身體排出多餘的鈉，同時也能提升整體身體狀況。

●適度運動與放鬆：運動可以分泌內啡肽，帶來快樂感，也能有效舒緩壓力與焦慮。像瑜伽、散步和冥想等活動，對經前期的症狀緩解有幫助。

●聆聽身體需求：經前如果對甜食有強烈渴望，不必過度壓抑自己，可以適量吃，但盡量選擇水果等天然甜食，替代高糖加工食品，這樣既能滿足口慾，也能避免自責。

醫師指出，女性經前可以補充含色胺酸的食物，如鮭魚、雞蛋、牛奶等，有助穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

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