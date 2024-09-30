自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「經前嗜甜」是4大荷爾蒙作祟！ 醫授6招破解

2024/09/30 17:40

醫師分享，女性經前因為體內荷爾蒙變化，容易對「甜食」有強烈渴望；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，女性經前因為體內荷爾蒙變化，容易對「甜食」有強烈渴望；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼許多女性在生理期前，會對甜食產生強烈的渴望？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，這與女性4大荷爾蒙有關，如雌激素、孕酮、血清素、皮質醇。對此，他也提供了6招來破解女性經前對甜食的渴望，補充營養素、攝取含色胺酸食物、選擇優質碳水、多喝水、適度運動，及聆聽身體需求。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，女性的身體在整個月經週期對能量密集的食物有需求，而甜食因為可以迅速提供能量，便成為首選。此外，雌激素、孕酮、血清素、皮質醇等荷爾蒙的變化，也是讓女性經前渴望甜食的重要原因。

●雌激素：經期前雌激素下降，可能影響食慾調節，增加對甜食的渴望。

●孕酮：孕酮水平下降會引發情緒波動，進而增加對甜食的需求。

●血清素：血清素水平隨著雌激素和孕酮的波動而變化。在黃體期和經前期，血清素較低，容易使女性情緒低落，因此會增加對甜食的渴望。

●皮質醇：壓力荷爾蒙皮質醇在經前期可能升高，讓女性容易感到壓力，進而引發對甜食的需求。

健康飲食+運動 有助緩解經前嗜甜慾望

李思賢說，這些荷爾蒙的作用綜合起來，就解釋了女性經前為何難以抗拒甜食，當理解背後的生理機制，便有助於女性找到合適的方法應對。他提供了以下6個方法來緩解女性經前對於甜食的渴望。

●補充營養素：維生素B群、維生素C、鎂等營養素有助穩定情緒，減少渴望。這些可以從深綠色蔬菜、堅果和豆類中獲得，或適量補充保健品。

●攝取富含色胺酸的食物：色胺酸能幫助生成血清素，有助穩定情緒。富含色胺酸的食物包括雞胸肉、鮭魚、雞蛋、牛奶和香蕉，可以幫助緩解情緒波動。

●選擇優質碳水化合物：如芋頭、糙米、地瓜等，可以穩定血糖，減少甜食渴望，並保持情緒穩定。

●多喝水：保持適量飲水能減輕水腫，並幫助身體排出多餘的鈉，同時也能提升整體身體狀況。

●適度運動與放鬆：運動可以分泌內啡肽，帶來快樂感，也能有效舒緩壓力與焦慮。像瑜伽、散步和冥想等活動，對經前期的症狀緩解有幫助。

●聆聽身體需求：經前如果對甜食有強烈渴望，不必過度壓抑自己，可以適量吃，但盡量選擇水果等天然甜食，替代高糖加工食品，這樣既能滿足口慾，也能避免自責。

醫師指出，女性經前可以補充含色胺酸的食物，如鮭魚、雞蛋、牛奶等，有助穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，女性經前可以補充含色胺酸的食物，如鮭魚、雞蛋、牛奶等，有助穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中