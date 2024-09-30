孩子點心別選垃圾食物！ 營養師教「這樣吃」健康成長

營養師詹蕥顄指孩童點心應選擇富含維生素、礦物質及纖維的食品，控制好食用份量，並於正餐2小時前食用，避免影響食慾。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕雞塊、熱狗、薯條、餅乾、果汁、蛋糕等食物，常被當作孩童的點心。台南市立醫院營養師詹蕥顄指出，點心不僅是為了填補飢餓，更是促進孩童健康成長的重要環節，應避免垃圾食品，改選擇全穀類、水果、乳製品等食物相互搭配，提供均衡、美味的點心，讓孩子快樂成長，同時保持健康身體。

詹蕥顄表示，5歲以下幼兒每日應進食5至6餐，而7至12歲學童處於生長發育關鍵階段，熱量需求高於成年人，適當點心能幫助穩定血糖、提供必要營養。然而，市面上充斥「垃圾點心」，如高糖、高鹽、高脂肪和人工添加劑的食物，雖然美味，但營養價值低，常食用可能導致健康出問題。

請繼續往下閱讀...

她說明，糖果、巧克力、含糖飲料等含有大量糖分，熱量高也缺乏營養素，易引發蛀牙和血糖波動，影響行為和情緒；薯片、膨化食品和速食點心等含高鹽分、反式脂肪，對心血管健康無益，還可能引發肥胖等問題；甜甜圈、糕點和冰淇淋也屬高糖、高脂食品，應盡量避免作為幼兒及學童日常點心。

詹蕥顄建議，家長選擇富含維生素、礦物質及纖維的食品，如新鮮水果、全穀類及乳製品，可將水果與乳製品搭配，切成小塊水果搭配優格；或將全穀類食品與豆漿食用，像水煮玉米搭配豆漿，以平衡營養攝取。她強調，點心份量也要控制，使用小盤子或小杯子（約120-150c.c.）盛裝，並於正餐前2小時食用，以免影響正餐食慾。

●新鮮水果：如蘋果、香蕉、橘子、芭樂等，富含維生素、礦物質、纖維。1份水果約棒球大小或飯碗8分滿。

●全穀類：如烤地瓜、無糖麥片、水煮玉米等，能提供纖維與能量。

●乳製品：無糖優格、優酪乳、牛奶等，都是良好鈣質和蛋白質來源。

●蛋類及豆類：雞蛋與豆漿能提供豐富的蛋白質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法