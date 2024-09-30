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健康 > 護眼顧齒

健康網》小時候近視別輕忽！「高度近視」小心3疾病上門

2024/09/30 19:08

醫師提醒，若孩子高度近視時，不僅影響視力，還可能面臨視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變等眼疾風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，若孩子高度近視時，不僅影響視力，還可能面臨視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變等眼疾風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕千萬別抱持著小時候近視，長大後做雷射手術的想法！彰化羅眼科診所總院長羅英源表示，若孩子已高度近視時，不僅影響視力，還可能面臨視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變等眼疾，況且近視雷射並非萬能，不一定適合所有人進行，且無法治療併發症，還可能在術後出現視力回退，千萬別輕忽近視帶來的危害。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文提醒，若孩子在小時候近視，卻未妥善控制，隨著年齡增長，近視度數可能會持續加深，甚至度數超過5、600度，達高度近視時，不僅是視力問題，還可能面臨更多眼部疾病風險：

●視網膜剝離：高度近視會導致眼球過度拉伸，增加視網膜裂孔甚至剝離的風險，這是一種嚴重的眼睛疾病，若不及時治療，可能會導致永久失明。

●青光眼：高度近視患者，罹患青光眼風險較高，且其屬無法逆轉的視神經損傷，可能影響視野範圍。

●黃斑部病變：近視度數過高時，眼球拉長會影響黃斑部健康，造成視力減退，甚至無法透過手術，或眼鏡來矯正。

近視雷射不是萬能 恐出現3問題

羅英源強調，別認為小時候近視，長大做近視雷射就好！近視雷射手術不是萬能的，並不是所有人都適合，且可能出現視力回退、無法治療高度近視引發的併發症等問題。

●視力回退：即便進行近視雷射手術成功，部分患者仍可能隨著時間推移，出現視力回退的情況，尤其是本身度數很高患者，這意味著手術後，仍可能重新配戴眼鏡，或進行進一步的矯正手術。

●不適合所有人：角膜過薄、角膜不規則，或患有其他眼睛疾病等，可能無法接受這類手術。因此，手術並非是每一個人都能選擇的治療方式。

●無法治療高度近視引發的併發症：雷射手術只能解決屈光問題，無法減少高度近視造成的眼部疾病風險，比如視網膜剝離，或黃斑部病變。因此，當度數過高時，即便近視度數去除，但眼睛健康問題仍然存在。

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