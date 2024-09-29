新北本土登革熱再添6例 至昨日累計49例

新北市衛生局針對高風險處做孳清。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新增6例本土登革熱病例，為2男4女，年齡介於59至86歲，新店區及中和區各3例，發病日介於9月23日至27日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復，新北截至28日累計49例。

衛生局長陳潤秋說明，今日新增的6案，皆是由醫療院所通報，從民眾出現症狀就醫到衛生局接獲通報的隱藏期平均不到2天，顯示民眾對於登革熱的防疫意識與醫師臨床診斷的警覺性明顯提升，讓衛生單位能及早介入採取防治措施，阻斷傳播風險。

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陳潤秋指出，近日因颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，昨（28）日中和、新店進行聯合孳清，共計動員260人、出動52車次車輛/機具，清理約2500個積水容器、13.8公噸廢棄物。

市長侯友宜今（29）日召開跨局處應變會議表示，清除積水容器，避免孳生病媒蚊是預防登革熱不二法門，防治登革熱除政府的努力，更需市民配合自主檢視住家戶內環境，並落實清除孳生源，市府也將持續查核，如經防疫人員査獲陽性孳生源，將依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

侯友宜強調，目前的高風險區域沒有擴大，同時也指示下週是防疫重要關鍵期，市府各局處及中和與新店區公所應秉持料敵從寬、禦敵從嚴的精神面對疫情，共同合作持續進行各項防治作為控制疫情。

衛生局提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所應提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應即時通報，協助防範控制疫情。

新北市長侯友宜強調，預防登革熱從清除積水容器做起，避免孳生病媒蚊。（新北市衛生局提供）

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