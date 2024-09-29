心血管疾病奪命人數超過癌症！ 遠離7件事8成可預防

心基會執行長陳文鍾指出，保護心血管要遠離抽菸、高血壓、高血糖、高膽固醇、體重、BMI及壓力等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃宜靜／台北報導〕每年9月29日是世界心臟日，據衛福部去（112）年的數據顯示，國人死於心血管相關疾病人數達5.6萬人，超過10大死因第1名的癌症，顯示「護心」重要性！專家強調，8成心血管疾病可預防的，建議遠離抽菸、高血壓、高血糖、高膽固醇、體重過重、BMI（身體質量指數）過高及壓力等。

去年國人逾5.6萬名 心血管疾病奪命

中華民國心臟基金會（心基會）董事長呂鴻基表示，據世界衛生組織（WHO）統計，每年全球超過2050萬人因心血管相關疾病死亡，是全世界排名第1的健康殺手。以去年衛福部的數據顯示，約有2.3萬人死於心臟病，在10大死因中排名第2，但若是加上中風、糖尿病以及高血壓等心血管相關疾病計算，去年全台死於心血管相關疾病者高達5萬6350人，超過癌症。

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養成良好生活、飲食習慣 8成可預防

「8成心血管疾病是可以事前預防的！」呂鴻基說，據國健署每年資料顯示，台灣高中生中，每3人就有1人過重、肥胖，且比率逐年升高，其中8成至成年時仍就有過重問題，但若能從小養成良好飲食、生活習慣，就能提前避免三高，遠離心血管疾病。

心血管疾病與生活型態息息相關！心基會執行長陳文鍾指出，抽菸、高血壓、高血糖、高膽固醇、體重、BMI及壓力等，都會影響心血管健康，若未好好控制，最終將慢慢演變成疾病，危及性命。

心基會在台北車站舉辦園遊會活動，將多運動、戒菸、飲食均衡、養成量血壓習慣融入闖關攤位中，讓民眾更加認識心血管疾病危害。（記者黃宜靜攝）

三高達標率低 高血脂患者不到4成合格

陳文鍾說，在眾多的危險因子中，高血壓是造成心血管疾病最重要的因素，但數據顯示，僅不到6成病患將血壓控制在130/80mmHg。沒有達標的主要原因，往往是沒有養成量血壓的習慣，導致病患不清楚自身健康狀況，因而延誤就醫治療。不只如此，高血糖、高血脂患者的標準值達標率同樣也不理想，患糖尿病的國人達標率僅6成左右，膽固醇更是只有不到4成。

心基會副執行長王宗道也強調，膽固醇是影響血管健康主要元凶之一，若將血管切開分析，膽固醇會堵塞血管，而高血壓、高血糖、抽菸則是容易讓血管表面膽固醇堆積，國外研究顯示，只要將膽固醇明顯降低，可以顯著避免心血管疾病發生，甚至逆轉。

衛福部「888計畫」 盼增照護網涵蓋度

王宗道強調，衛福部近年推動「三高防治888計畫」，擬將80%三高病友加入照護網、照護網內8成三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達80%，然目前僅301萬人加入，仍有46%病友尚未就醫追蹤，期盼以政府力量，結合醫療院所、專業團體支持，提高國人三高達標率。

醫盼嚴控三高標準下修 健保給付提早用藥

王宗道也盼引進國際數值作為三高新標準，同時健保藥物給付標準下修，讓三高控制更加嚴格。以低密度膽固醇來看，希望能採用國際標準的一般風險100mg/dL與高風險70mg/dL作為用藥標準，取代現有較寬鬆的130與100mg/dL，降低國民心血管事件發生率，也為心血管疾病患者帶來更好的預後。

心基會為響應世界心臟日，今（29）日在台北車站舉辦園遊會活動，將多運動、戒菸、飲食均衡、養成量血壓習慣等4大健康重點融入闖關攤位中，讓民眾更加認識心血管疾病危害，養成良好生活、飲食習慣，遠離疾病。

心基會副執行長王宗道（左起）、心基會執行長陳文鍾、心基會董事長呂鴻基共同呼籲民眾，養成良好生活、飲食習慣，愛護心臟健康。（記者黃宜靜攝）

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