健康網》瘦子有3狀況也會得「多囊」！ 中醫曝2後果

中醫師指出，不只肥胖者會得多囊性卵巢，瘦子若是有壓力大、睡眠品質差等問題也容易得；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢症候群是常見的內分泌疾病，不管在生理上或心理上，都讓女性困擾不已。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰指出，不只肥胖者容易罹患多囊性卵巢，瘦的人若是有壓力、睡眠、自律神經失調等問題也容易患上此病，導致血管功能問題、靜脈血栓栓塞。

曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，在台灣，大約每10位女性就有1位罹患多囊性卵巢症候群，常見生理症狀有月經失調、不孕、肥胖、痘痘、多毛等，常見的類型有胖胖多囊和瘦瘦多囊2種。

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●胖胖多囊：超過一半的多囊患者有「體脂過高」的現象，除了肥胖的問題之外，也容易合併有三高疾病（高血壓、高血脂、糖尿病）。

●瘦瘦多囊：亞洲地區也有許多多囊患者體脂為正常或偏低，通常和「睡眠」、「壓力」、「自律神經失調」相關，瘦多囊患者容易有血管功能問題、靜脈血栓栓塞等。

另外，曾柏翰表示，多囊其中一個症狀為月經失調，月經不規律容易導致子宮內膜增生，也會提升子宮內膜癌的機率與風險，他提醒，除了持續調理，讓月經週期恢復規律外，培養好的生活與飲食習慣亦是重要的關鍵。

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