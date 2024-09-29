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有屁快放？ 醫師：長期憋屁恐引發腸道疾病

2024/09/29 12:56

放屁學問大， 憋屁不只難受，還可能可能對腸道健康造成損害；情境照。（圖取自photoAC）

放屁學問大， 憋屁不只難受，還可能可能對腸道健康造成損害；情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 放屁是人體正常的消化過程，但若經常憋屁，可能會造成不適、腹脹，甚至噁心。 長期下來，更有可能對腸道健康造成損害。

根據《生活科學》（Live Science）9 月 28 日報導，每人平均每天會排放約 0.5 至 1.5 公升的氣體，大多數的屁，是沒有氣味的。 放屁是消化系統的自然產物，憋屁可能會造成不適、腹脹，甚至噁心。但紐澤西州巴納巴斯健康醫療系統（RWJ Barnabas Health）的腸胃科醫師史坦（Ellen Stein）表示，人體其實有其他的方式，可以處理這些氣體的累積。

史坦醫師解釋，從我們吃下食物的那一刻起，身體就開始以物理和化學的方式分解食物。 例如，牙齒以物理方式咀嚼食物，唾液則以化學方式分解食物。 食物進入消化道後，會在胃、小腸和大腸中，被進一步分解。 腸道中的微生物，能幫助食物分解成最基本的組成部分，被人體吸收。

然而，並非所有食物，都能被人體完全分解和利用。 例如，乳糖不耐症（lactose intolerance）患者，小腸中缺乏乳糖酶（lactase），因此乳製品中的乳糖，會停留在消化系統中發酵，造成腹脹、腹瀉和脹氣等症狀。

即使是正常的消化過程，也會產生氣體。 根據美國微生物學會（American Society for Microbiology）的說法，硫化氫（hydrogen sulfide，會造成屁的臭雞蛋味），是由腸道中的益菌，分解蛋白質時產生的。

在消化道的更下游，碳水化合物在大腸中被分解，產生的氫氣和甲烷，也會被添加到體內累積的氣體中。 史坦醫師指出，就連氧氣和二氧化碳，也可能存在於腸道中，這些氣體是在我們吞嚥食物時，被吸入的。

放屁是人體排出這些不需要的氣體的自然方式。這些氣體在被排出體外之前，會先到達肛門括約肌（anal sphincter）。 史坦醫師解釋說：「那是最後一站，控制中心……它會告訴你，何時該放屁。」

體外肛門括約肌，是消化過程中，唯一可以被我們有意識控制的部分。 因此，如果我們決定，現在不是放屁的時機，就會收縮括約肌，將屁憋住。 這些氣體，會因此返回大腸。

不過，人體會持續嘗試排出氣體，因此白天被憋住的屁，大多會在我們上廁所，或是在晚上睡覺放鬆時排出。

雖然憋屁有時候是不得已的，但史坦醫師表示，長期憋屁，可能會對腸道健康造成不良影響。 持續的腹脹壓力，可能會導致大腸形成憩室（diverticula），如果憩室受到感染，就可能產生危害。

史坦醫師說：「從不放屁，會傷害你的身體嗎？ 是的，就像你從不排便，會傷害你的身體一樣。」

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