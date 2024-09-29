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健康網》挑鹽巴有「它」才健康！ 營養師：每天5克就足夠

2024/09/29 11:46

營養師指出，每天攝取5克含碘鹽，就能獲得100微克的碘，滿足身體所需；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，每天攝取5克含碘鹽，就能獲得100微克的碘，滿足身體所需；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有在煮飯的人都知道，鹽是最重要的調味料，但鹽巴百百種，到底該怎麼挑呢？營養師蔡宜方分享，要選含「碘」的。她說，每天只需攝取「5克」含碘鹽，就能固定獲得100微克的碘，滿足身體所需。

蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文指出，碘（Iodine）是人體不可或缺的微量礦物質，但據國民營養健康調查報告指出，國人碘缺乏的盛行率隨著年齡增長逐漸上升，45歲以上人群中，缺碘率甚至超過50%。她表示，缺碘恐影響甲狀腺、全身新陳代謝率、心智等3方面的健康。

●維持健康的甲狀腺功能：缺乏可能會導致甲狀腺腫大、代謝變慢。

●調節全身的新陳代謝率：缺碘會讓人覺得疲倦、怕冷。

●影響心智功能：兒童嚴重缺碘甚至會影響大腦和神經系統的發育。

認識4大類含碘食物

蔡宜方表示，碘在食物中的含量其實並不多，植物中的碘含量受到土壤、灌溉和肥料的影響，烹調過程也會導致流失，少數含碘量較高的食物有以下4種。

●乳製品：例如起司、鮮奶、優酪乳，每100克含碘量約13-105微克。

●蛋：視雞飼料而定，每100克（2顆蛋）含碘量約100微克。

●海鮮：因為從海水中吸取碘，含量變化大，每100克含碘量介於4-250微克之間。

●海藻類：例如海苔，5克的海苔約含有100-300微克的碘。

蔡宜方提到，上述這些食物不一定每天都會吃到，所以這也是為什麼含碘鹽這麼重要，我們每天只需攝取5克含碘鹽，就能固定獲得100微克的碘，足以滿足身體需求。若是偶爾想換換口味，她說自己會用海鹽、玫瑰鹽或其他品種，但最終還是會回歸到平價又基本的鹽，因為這些特殊鹽類大多都不含「碘」。

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