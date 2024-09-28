健康網》脹氣難耐4招消消氣！鳳梨、奇異瓜、木瓜可多吃

想要消脹氣，營養師建議，飯後可以補充含有消化酵素的水果，像是鳳梨、奇異果等來幫助消化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聚餐大魚大肉，肚子脹氣好難受？營養師陳怡婷分享4招「消消氣」，包含：培養良好飲食習慣、幫助腸道蠕動、減少高油食物、少吃產氣食物，其中提到，飯後可以補充含有消化酵素的水果，像是鳳梨、奇異果、木瓜等來幫助消化。

不少人有飽餐後脹氣情形。陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」與部落格發文指出，吃糕餅、甜食等高油食物會使胃排空變慢、消化不佳、脹氣等，進食習慣較快也可能導致脹氣，若身體無法以打嗝、放屁等方式排出氣體，就會累積身體內引發疼痛，導致身體不適。對此她分享以下撇步，減緩脹氣發生：

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●減少食用產氣的食物

常見產氣的食物如下：

豆類：包含大豆類（黃豆、黑豆、毛豆等）以及乾豆類（扁豆、豌豆等）。

乳品類：乳製品內的乳糖也是脹氣的原因之一。

蔬菜類：青椒、花椰菜、甘藍菜、蘆筍、洋蔥、大蒜、韭菜等。

水果類：蘋果、桃子、柿子、李子、果乾等。

全穀雜糧類：小麥、大麥、黑麥等高纖澱粉。

飲品：碳酸飲料、啤酒等。

調味料：糖醇類、蜂蜜、高果糖糖漿。

超加工食品：零食、餅乾、甜點等含較多精製糖、油脂。

以上這些容易產氣的食物不是都禁止食用，建議可以找出自己常脹氣的食物，減少攝取即可。

營養師表示，要避免脹氣可以少碰高油食物，如米糕、粽子等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

●減少高油的食物：像是油炸物、爌肉、五花肉、內臟、培根、香腸、米糕、粽子等，還有糕餅、甜食、零食、奶油、奶茶等。飯後可以補充含有消化酵素的水果，像是鳳梨、奇異果、木瓜等食物幫助消化。

●幫助腸道蠕動：培養良好的飲食習慣，均衡飲食並補充足夠的膳食纖維以及水分；增加活動量，飯後散步、輕度運動有助於促進腸道蠕動，平常也建議培養規律運動的習慣，減少便秘以及脹氣的情形發生。

●細嚼慢嚥：進食時間太快、喜歡嚼口香糖、邊聊天邊吃東西都會吞入太多空氣，吃飯期間建議細嚼慢嚥、咀嚼時保持嘴巴緊閉。

至於其他輔助方式，陳怡婷補充，薄荷精油有助於緩解脹氣、預防消化不良，補充益生菌能滋長好菌有助於腸道健康，也能減少脹氣的發生。她也提醒，若脹氣、腹痛的情形時間過長或是有嚴重的不適感（如噁心、嘔吐等），建議趕快就醫治療。

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