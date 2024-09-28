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健康網》喝酒臉紅罹食道癌增17倍！ 醫：酒後碰「它」更傷

2024/09/28 18:18

臨床統計顯示，在日本和台灣的食道癌患者中，58-69%有解酒基因缺陷，同時有飲酒習慣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

臨床統計顯示，在日本和台灣的食道癌患者中，58-69%有解酒基因缺陷，同時有飲酒習慣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕同樣是喝酒，會不會得食道癌竟和「先天基因」有關！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，缺乏解酒基因的人天生乙醛的代謝比較慢，若常飲酒，罹患食道癌的風險高達5-17倍！尤其是飲酒後又抽菸，會增加乙醛在唾液中的濃度，致癌的風險更會加倍。

酒精代謝中間產物「乙醛」一級致癌物

錢政弘在新書《你可以不生病》中提到，當酒喝下肚後會通往肝臟，酒精由人體的乙醇去氫酶（ADH）代謝成「乙醛」，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝為乙酸。乙酸是無害的物質，身體會代謝掉，不過中間產物「乙醛」可是一級致癌物。

如果先天基因缺損造成肝臟中ADH或ALDH2酵素缺乏，就無法正常解酒，將導致乙醛長期累積容易致癌，除了食道癌和頭頸癌之外，還跟口腔癌、肝癌、大腸直腸癌、胰臟癌和乳癌有關。

醫師提醒，沒有解酒基因缺損的人，無形之中可能不知節制，所以臨床上酒精成癮的人，很多都是基因正常的人；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，沒有解酒基因缺損的人，無形之中可能不知節制，所以臨床上酒精成癮的人，很多都是基因正常的人；圖為情境照。（圖取自freepik）

解酒基因異常 血液、唾液乙醛濃度高

錢政弘表示，解酒基因異常的人，在飲酒後血液中乙醛濃度會比正常人增加6-19倍，唾液中的乙醛濃度會增加3倍！而乙醛就是造成臉紅、心悸、頭痛、噁心、不愉快的感覺的原因，喝酒會臉紅的人，天生乙醛的代謝較慢，若常飲酒，罹患食道癌的風險高達5-17倍！

據統計，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一。錢政弘說，臨床統計顯示在日本和台灣的食道癌患者中，58-69%有解酒基因缺陷，同時有飲酒習慣。而解酒基因缺損分輕度和重度，大部分人的基因缺損屬於輕度，重度基因缺損者只要少量飲酒就會發生嚴重的過敏反應。

他表示，重度解酒基因缺損的人，通常會避免喝酒和吃含有酒精的食物，研究發現這樣的族群得到食道癌的機率反而更低。至於沒有基因缺損的人，可以說天生酒量比較好，但無形之中也可能不知節制，所以臨床上酒精成癮的人，很多都是基因正常的人。

醫師指出，抽菸也會增加乙醛在唾液中的濃度，如果喝酒後抽菸，致癌的風險會加倍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，抽菸也會增加乙醛在唾液中的濃度，如果喝酒後抽菸，致癌的風險會加倍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2招降低飲酒乙醛傷害

萬一遇到身不由己須要多喝2杯的時候怎麼辦？錢政弘提供2點建議：

1.在飲酒時或飲酒後要大量喝水，因為唾液中的乙醛會讓口腔和食道的黏膜受傷，多喝水稀釋乙醛濃度可以減少損傷。

2.在飲酒後千萬不要抽菸，抽菸也會增加乙醛在唾液中的濃度，如果喝酒後抽菸，致癌的風險會加倍。

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錢政弘新書《你可以不生病》。（趨勢文化提供）

錢政弘新書《你可以不生病》。（趨勢文化提供）

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