白內障手術後變飛蚊症 婦人求償百萬敗訴

林女控白內障手術疏失求償105萬，經鑑定術後視力改善，法院認定無過失，駁回訴訟；情境照。（圖取自freepik）

〔記者王捷／台南報導〕林姓婦人在白內障手術後出現飛蚊症，因此控告蘇姓醫師手術疏失，請求賠償105萬元。但醫事審議委員會鑑定，林婦的白內障與飛蚊症無直接關係，台南地院認為醫療過程無疏失，駁回訴訟，並由林女承擔訴訟費用。

2019年林女接受右眼白內障摘除手術，術後，林女反映右眼緊繃、模糊、畏光及飛蚊症等問題，後來還出現玻璃體混濁和慢性結膜炎等狀況。林女聲稱，手術導致其視覺品質下降，嚴重影響生活，要求賠償醫療費及精神損失共計105萬餘元。

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蘇姓醫師在法庭上表示，林女術前曾多次就診，並多次簽署手術同意書，確認瞭解手術風險，術後的飛蚊症和視覺不適與手術無直接關聯，並強調手術過程完全符合醫療常規。

經調查鑑定報告顯示，雖然林女說術後視覺品質下降，但她的視力有所改善，右眼裸視從術前的0.4提升至術後的0.7至0.8，矯正視力更可達到1.0，林女術後出現飛蚊症與白內障手術無必然因果關係，鑑定報告強調，飛蚊症通常是玻璃體老化或其他疾病引起，並非白內障手術所致。

報告指出，儘管術後右眼玻璃體出現混濁，屬於手術後的常見變化，林女的乾眼症、慢性結膜炎等症狀，也不一定與手術相關，這些問題可能與術後使用的眼藥水或林女本身的健康狀況有關，而非手術過程中的醫療疏失。

法院認為，林女無法提供足夠證據證明蘇醫師在手術過程中有任何過失，且手術後的視力改善顯示手術達到了預期效果。最終，法院判決駁回林女的訴訟請求，並命令她負擔訴訟費用。

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