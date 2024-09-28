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「台灣小希臘」髒兮兮 光田醫院淨灘清出461公斤垃圾
〔記者張軒哲／台中報導〕光田舉辦淨灘活動今年邁入第十年，今年選在號稱「小希臘」的台中市龍井區麗水漁港淨灘，在短短300公尺裡就清出約461公斤垃圾，其中以玻璃瓶占90公斤最多。
麗水漁港近年因藍白相間的色調，每到週末天晴，總會讓不少遊客到此拍照打卡，然而人潮也帶來「垃圾潮」，垃圾經過潮汐、風吹過後，也流入海洋。在麗水漁港的外海，即為白海豚的棲息地，當垃圾流入海洋時，就容易造成生態的危害，因此極需定期清除周遭的垃圾，才能讓垃圾不流入海洋內。
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光田醫院今日指出，淨灘活動共吸引203名同仁及眷屬參加，為了營造親子共融的家庭日氣氛，特別設計海龜、海豹、鯊魚等可愛造型賓果板，讓孩子一邊維護環境，一邊玩遊戲，在淨灘活動中，同時發揮寓教於樂的功能，不少小朋友為了完成賓果上的連線，與父母認真積極地清理垃圾，對遊戲相當投入。
而這次的活動，也獲得不少醫師的支持，光田醫院腫瘤內科主任郭集慶表示，環境與人的健康是密不可分的，有乾淨的環境與水源，人類也才能健康生活，所以為海洋環境多一分守護，也就是對人類健康多一分愛護。
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