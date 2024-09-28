自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「台灣小希臘」髒兮兮 光田醫院淨灘清出461公斤垃圾

2024/09/28 14:44

光田醫院員工在麗水漁淨灘，清出不少垃圾。（記者張軒哲攝）

光田醫院員工在麗水漁淨灘，清出不少垃圾。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕光田舉辦淨灘活動今年邁入第十年，今年選在號稱「小希臘」的台中市龍井區麗水漁港淨灘，在短短300公尺裡就清出約461公斤垃圾，其中以玻璃瓶占90公斤最多。

麗水漁港近年因藍白相間的色調，每到週末天晴，總會讓不少遊客到此拍照打卡，然而人潮也帶來「垃圾潮」，垃圾經過潮汐、風吹過後，也流入海洋。在麗水漁港的外海，即為白海豚的棲息地，當垃圾流入海洋時，就容易造成生態的危害，因此極需定期清除周遭的垃圾，才能讓垃圾不流入海洋內。

光田醫院今日指出，淨灘活動共吸引203名同仁及眷屬參加，為了營造親子共融的家庭日氣氛，特別設計海龜、海豹、鯊魚等可愛造型賓果板，讓孩子一邊維護環境，一邊玩遊戲，在淨灘活動中，同時發揮寓教於樂的功能，不少小朋友為了完成賓果上的連線，與父母認真積極地清理垃圾，對遊戲相當投入。

而這次的活動，也獲得不少醫師的支持，光田醫院腫瘤內科主任郭集慶表示，環境與人的健康是密不可分的，有乾淨的環境與水源，人類也才能健康生活，所以為海洋環境多一分守護，也就是對人類健康多一分愛護。

光田醫院員工於麗水漁港淨灘。（記者張軒哲攝）

光田醫院員工於麗水漁港淨灘。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中