健康網》寶寶GG清潔有順序 醫：推過猛恐挨刀

醫師表示，寶寶6個月前包皮推不開是正常的，6個月後可以試著輕輕推開包皮；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家裡有男寶寶的媽咪們，一定都曾經疑惑過小GG要怎麼清洗呢？到底要不要把包皮推下來洗？義大醫院泌尿科醫師黃維倫表示，依照陰莖、陰囊、肛門、屁股溝的順位寶寶GG清潔，寶寶6個月前包皮推不開是正常的，6個月後可以試著輕輕推開包皮，如果推不開的話，絕對不要用力推，否則包皮卡住變成嵌頓性包莖，寶寶可能就得挨上一刀。

黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文表示，男生的生殖器分成陰莖跟陰囊2個部分，陰莖包含龜頭、陰莖本體與包皮。包皮將龜頭及陰莖包覆起來，有阻隔保護的作用。將包皮往陰莖根部方向推開可露出龜頭，龜頭頂端即為尿道口，兩側陰囊內有2顆睪丸。

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寶寶GG清潔順序，他指出，由陰莖、陰囊、肛門、屁股溝的順序，用溫水及毛巾清潔。清潔時可以推開包皮，輕輕往下推到不能再退的位置，將包皮覆蓋的部位用清水清潔乾淨，再將包皮歸位。

寶寶包皮推不開有關係嗎？他表示，寶寶6個月前包皮推不開是正常的，6個月後可以試著輕輕推開包皮，如果推不開的話，絕對不要用力推，可求診泌尿科或小兒科醫師，大部分幼嬰包莖，

他表示，可使用類固醇藥膏治療，建議家長輕輕推不碰到頭內部，在前端抹上藥膏，微微施壓撐開會痛就停止，通常4-8週就能軟化推開；切記推包皮千萬別太大力，若包皮卡住變成嵌頓性包莖，寶寶可能就得挨上一刀。

寶寶GG上有白白的東西？他提到，寶寶GG上白白結塊的東西是包皮垢，主要由皮分泌物和死皮細胞推積而成，嬰幼兒因包皮未完全退下或清潔不足容易產生，若有包皮垢，清水清洗即可，若寶寶包皮推不下來，也不須特別清洗包皮皺褶內，長大一點就會自己脫落。

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