健康網》10點後睡算熬夜！ 研究：「這時」入睡肥胖增35％

研究發現，晚睡、睡眠不足者，更容易全身肥胖和腰圍過大，且白天補眠並不能抵消風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幾點算熬夜？答案恐顛覆您的想像！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究發現，10點後入睡者就算是晚睡，容易導致全身肥胖和腰圍過大，甚至白天補眠也不能抵消風險，尤其上午2時至上午6時入睡者，全身肥胖風險更高達35%。他強調，熬夜1天可能不會發現健康受影響，但長期下來，身材變形時，就是健康受損的警訊！建議改掉熬夜壞習慣。

相比早起女性 熬夜患糖尿病風險高72%

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述2023年1項哈佛大學研究，針對約6.4萬名健康中年女性，追蹤8年發現，相較於早起的女性，熬夜罹患糖尿病平均高出72%（50-98%）。另外，若熬夜女性，又有酗酒、抽菸、營養不良、睡眠不足等習慣，得糖尿病的風險可能性更高。

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晚睡覺者 白天補眠不能抵消肥胖風險

另1項針對26個國家、近13.7萬人的研究顯示，晚睡（10點以後上床睡覺）以及每天睡眠不足的人，更容易全身肥胖和腰圍過大，且白天補眠並不能抵消風險！該研究更發現，相比於晚上8-10時上床睡覺者，所有晚睡者都有平均年齡相對更年輕、受教育程度較高的男性、居住在城市、有抽菸或飲酒的習慣、身體活動較少、全身肥胖更高、腰圍更大之特徵。

●晚上10時至凌晨12時入睡：全身肥胖增加8%、腹圍過大增加6%。

●凌晨12時至上午2時之間入睡：全身肥胖增加19%、腹圍過大增加19%。

●上午2時至上午6時入睡：全身肥胖增加35%、腹圍過大增加38%。

中午補眠別睡太久！研究顯示，午休時長≥1小時，全身肥胖風險指數增22%，腹圍過大風險也增39%；圖為情境照。（圖取自freepik）

「補眠可以但不能午睡太久！」黃軒說，目前研究顯示，白天睡覺，即早上6時到晚上8時之間上床睡，不含午睡，與肥胖結果暫未發現有顯著相關性。不過，該研究也顯示，並不是補眠就能睡很久！午休時長≥1小時，全身肥胖風險指數增22%，腹圍過大風險也增39%。

防肥就是防癌 改變熬夜習慣護健康

黃軒提醒，每延遲1小時入睡，全身肥胖、腹圍過大風險，均增5%，晚睡會帶來健康隱患，「防肥，就是防癌」，就是防一切的慢性疾病！熬夜1天可能不會發現影響健康，但熬夜幾十年之後，身材變形時，就是健康受損的警訊！「如果不修正熬夜習慣，那些癌症、慢性疾病，將會悄悄找上你！」

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