健康網》年紀增長6大困擾免驚！ 補腦吃魚還有「它」

營養師指出，若發現容易忘東忘西，可選擇鯖魚、白帶魚或秋刀魚補充魚油，蛋黃中的卵磷脂也能補充腦部營養；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增加，開始發現身體「小毛病」越來越多，卻不知道如何改善？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，年齡增長可能會有關節卡卡、排便不順、忘東忘西、眼睛不適、腰痠背痛，以及抵抗力下降等6大困擾，並提供解決方式。其中，若發現自己容易忘東忘西，可吃鯖魚、白帶魚或秋刀魚補充魚油，或是吃蛋黃，也能補充腦部營養。

●關節卡卡：維持健康體重、適度補充玻尿酸、魚油等保健品。

請繼續往下閱讀...

●排便不順：高纖蔬菜、水果和全穀類三管齊下，補充膳食纖維。不只如此，每日基礎水量也不能少，建議喝體重公斤數x35毫升的水，如60公斤者，每天需要喝2100毫升。

●忘東忘西：飲食上可選擇鯖魚、白帶魚或秋刀魚補充魚油，蛋黃中的卵磷脂也能幫助補充腦部營養。

●眼睛不適：維生素A、葉黃素、玻尿酸、魚油等營養素，對眼睛保養都有一定幫助，飲食上可多著重雞蛋、紅蘿蔔、菠菜、地瓜葉和魚類等食物。

●腰痠背痛：乳製品、鮭魚、板豆腐、香菇等食物，可幫助補充鈣質與維生素D，也別忘記日曬強健骨骼！

●抵抗力下降：攝取足夠優質蛋白質，例如海鮮類、蒸蛋或雞肉，加上多色蔬菜「彩虹飲食」，補充植化素，幫助維持身體抵抗力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法