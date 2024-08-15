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土城衛生所轉型智能化 強化兒童篩檢、醫療分流
〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區衛生所轉型為智能衛生所，透過「智慧分流」、「電子化表單」及「智慧生理量測設備」等技術，提供民眾智能健康服務。土城區衛生所與市立土城醫院建立綠色通道，若發現孩子發展檢核異常，可由土城醫院接手後續鑑定與療育服務。
新北市衛生局長陳潤秋表示，智能衛生所可將市民體重、血壓健康數據將上傳至雲端，讓衛生所醫師及時掌握狀況，土城衛生所通過智慧機台優化服務流程，讓看診民眾快速分流，確保市民得到及時照護。
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過去孩子到衛生所打預防針都需要填寫兒童發展檢核表，現在透過衛生所預約掛號系統可帶出電子表單，家長使用手機或平板就能完成，衛生所醫師可在診間及時了解兒童發展狀況。若發展檢核異常，土城衛生所會協助掛號，由土城醫院接手後續鑑定與治療。
土城醫院院長黃璟隆表示，檢核出的孩子會由兒童神經科評估，再由兒童復健科協助治療，進一步的篩檢與治療流程，土城醫院都會做好。
為強化兒童健康，衛生福利部國民健康署於今（2024）年7月1日針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，若經醫師篩檢發現異常，就可轉介至兒童發展聯合評估中心，進一步評估和衛教資訊。
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