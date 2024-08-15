自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

恐怖！「眼蟲」現蹤美國 人類也可能感染

2024/08/15 15:13

黑熊成眼蟲新宿主，CDC警告，這種寄生蟲或感染人類。（路透資料照）

黑熊成眼蟲新宿主，CDC警告，這種寄生蟲或感染人類。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月14日發出警告，一種罕見且具有潛在危險的眼部寄生蟲正逐漸在美國蔓延，並且可能感染人類。這種名為「眼蟲」（Eye Worm）的寄生蟲過去主要見於狗和貓，但最近在賓夕法尼亞州的一隻黑熊體內首次發現了此寄生蟲的存在，顯示這一威脅正在擴大。

綜合外媒報導，CDC的報告指出，這種新興的眼蟲感染病原體名為加里帕眼蟲（Thelazia callipaeda），屬於犬蛔蟲屬（Thelazia），是一種潛在人畜共通傳染病的病源。2020年，紐約州首次在一隻狗身上檢測到該寄生蟲，此後美國已經有11隻狗和2隻貓感染了這種寄生蟲。而在賓州黑熊的最新感染案例，進一步突顯了這種寄生蟲正在美國境內擴散的風險。

該寄生蟲主要透過果蠅傳播，當果蠅吸食哺乳動物的眼淚和眼部分泌物時，眼蟲便會進入宿主的眼睛。感染後，常見的症狀包括眼睛發紅和流淚過多，嚴重者可能會出現角膜潰瘍甚至失明。在亞洲和東歐等地，加里帕眼蟲較為常見，已知能感染多種哺乳動物，甚至包括人類。

治療這種感染的方法包括物理移除眼部的成蟲，以及使用伊維菌素（Ivermectin）等驅蟲藥物。根據CDC的觀察，過去10年間，這種眼蟲的全球感染率顯著上升。最新的報告顯示，該寄生蟲可能正透過黑熊在美國多個地區擴散。由於黑熊的棲息地分布廣泛，這增加了該寄生蟲傳播的風險。

CDC的研究人員在報告中強調：「這種人畜共通的線蟲在廣泛的宿主中出現，意味著瀕危物種的感染風險增高，並直接或間接地增加了傳染給人類和家畜的可能性。」

專家呼籲，民眾在野外活動時應加強防護，若出現眼部不適，應及時就醫。同時，獸醫和野生動物專家也應加強監測，以防止這種寄生蟲進一步擴散。

寄生於貓眼的「加里帕眼蟲」。（取自IG/arstechnic）

寄生於貓眼的「加里帕眼蟲」。（取自IG/arstechnic）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中