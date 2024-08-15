恐怖！「眼蟲」現蹤美國 人類也可能感染

黑熊成眼蟲新宿主，CDC警告，這種寄生蟲或感染人類。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月14日發出警告，一種罕見且具有潛在危險的眼部寄生蟲正逐漸在美國蔓延，並且可能感染人類。這種名為「眼蟲」（Eye Worm）的寄生蟲過去主要見於狗和貓，但最近在賓夕法尼亞州的一隻黑熊體內首次發現了此寄生蟲的存在，顯示這一威脅正在擴大。

綜合外媒報導，CDC的報告指出，這種新興的眼蟲感染病原體名為加里帕眼蟲（Thelazia callipaeda），屬於犬蛔蟲屬（Thelazia），是一種潛在人畜共通傳染病的病源。2020年，紐約州首次在一隻狗身上檢測到該寄生蟲，此後美國已經有11隻狗和2隻貓感染了這種寄生蟲。而在賓州黑熊的最新感染案例，進一步突顯了這種寄生蟲正在美國境內擴散的風險。

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該寄生蟲主要透過果蠅傳播，當果蠅吸食哺乳動物的眼淚和眼部分泌物時，眼蟲便會進入宿主的眼睛。感染後，常見的症狀包括眼睛發紅和流淚過多，嚴重者可能會出現角膜潰瘍甚至失明。在亞洲和東歐等地，加里帕眼蟲較為常見，已知能感染多種哺乳動物，甚至包括人類。

治療這種感染的方法包括物理移除眼部的成蟲，以及使用伊維菌素（Ivermectin）等驅蟲藥物。根據CDC的觀察，過去10年間，這種眼蟲的全球感染率顯著上升。最新的報告顯示，該寄生蟲可能正透過黑熊在美國多個地區擴散。由於黑熊的棲息地分布廣泛，這增加了該寄生蟲傳播的風險。

CDC的研究人員在報告中強調：「這種人畜共通的線蟲在廣泛的宿主中出現，意味著瀕危物種的感染風險增高，並直接或間接地增加了傳染給人類和家畜的可能性。」

專家呼籲，民眾在野外活動時應加強防護，若出現眼部不適，應及時就醫。同時，獸醫和野生動物專家也應加強監測，以防止這種寄生蟲進一步擴散。

寄生於貓眼的「加里帕眼蟲」。（取自IG/arstechnic）

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