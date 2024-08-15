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健康 > 傷病癌症 > 外傷

23歲男車禍癱瘓 14天後重獲自主呼吸

2024/08/15 14:16

吳先生利用吸氣肌訓練器進行呼吸訓練，成功脫離呼吸器，能自主呼吸。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生利用吸氣肌訓練器進行呼吸訓練，成功脫離呼吸器，能自主呼吸。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕23歲的吳先生擔任物流人員，今（2024）年5月車禍造成頸椎損傷，合併呼吸衰竭及呼吸肌無力，接受氣切，使用呼吸器維持生命，為了能自主呼吸，台中榮總呼吸治療團隊為他擬定個人化呼吸訓練計畫，導入吸氣肌訓練器，強化肌力、耐力，並結合營養調配、針灸治療， 14天後成功脫離呼吸器，能自己好好呼吸、說話、進食。

台中榮總胸腔內科醫師王俊隆指出，因疾病、外傷或手術造成呼吸衰竭的病人，在加護病房使用呼吸器維持生命，約有4成的病人將成為呼吸器依賴者，即每天使用呼吸器超過6小時，且連續使用21天以上，但是患者使用呼吸器越久越不容易脫離，生活品質大受影響，也增加家庭、社會的負擔，且存活的機率也隨之下降。

吳先生成功脫離呼吸器，能自主呼吸。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生成功脫離呼吸器，能自主呼吸。（記者蔡淑媛翻攝）

王俊隆說，從轉入亞急性呼吸照護病房（RCC）出院的病人，1年及5年的存活率分別為50%及35%，因此患者從加護病房轉往RCC時，首要任務就是把握黃金時間，提供完整的呼吸器脫離訓練。

王俊隆表示，患者能否成功脫離呼吸器，考量年齡、病況，病人對於呼吸訓練的積極度、家人的後援鼓勵都是關鍵，中榮提供完整介入照護，呼吸治療師縝密的呼吸脫離計畫、復健師導入肌力訓練模式、傳統醫學科提供辨證論治及營養師每週主動營養評估。

中榮近6年來收治頸椎損傷合併呼吸衰竭入住RCC的個案共46人，成功脫離呼吸器者有29位，呼吸器脫離率超過6成，其中有11名個案使用吸氣肌訓練器導入照護，11人皆成功脫離，病患在RCC平均住院天數維持在16天以內，在台灣臨床成效指標（TCPI）中，位居於前25%，協助病人扭轉契機，呈現大不同的人生。

吳爸爸今天分享，兒子車禍重創導致頸椎以下無知覺，在孩子恢復意識轉出加護病房後，第一關就是要學習自主呼吸，他告訴孩子一步一步來，家人都會陪伴、支持，中榮協助兒子訓練呼吸，成功脫離呼吸器後，全家很振奮，更有信心接下來的復健。

吳先生脫離呼吸器後，能自主呼吸，積極復健。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生脫離呼吸器後，能自主呼吸，積極復健。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生成功脫離呼吸器，能自主呼吸，吳爸爸分享經驗並感謝中榮醫療團隊。（記者蔡淑媛攝）

吳先生成功脫離呼吸器，能自主呼吸，吳爸爸分享經驗並感謝中榮醫療團隊。（記者蔡淑媛攝）

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