清除腎結石 可彎式輸尿管鞘搭鈥雷射 精準打擊免殘留

奇美醫院泌尿外科醫師李高漢指運用可彎式輸尿管鞘搭配鈥雷射，可有效打擊腎小結石並抽吸出來，避免復發。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕54歲李先生在體檢時意外發現兩側有多顆2公分以下的腎結石，擔心術後在身上留下傷口，選擇自費兩側逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石術。且為了讓患者免於2次手術困擾，泌尿外科醫師特別採用新型可彎式輸尿管鞘，在第1次手術時就把兩側結石清除乾淨，讓手術更精準、有效率。李先生在術後第2天出院，後續X光顯示兩側腎臟已無明顯殘存結石。

奇美醫院泌尿外科醫師李高漢指出，傳統碎石手術往往伴隨著傷口、疼痛、復發等問題，讓病人苦不堪言。據台灣泌尿科醫學會腎臟結石治療指引，腎結石治療方式多元，可依照結石大小及位置考慮採用體外震波碎石術、傳統經皮腎臟造瘻碎石術、微創迷你經皮腎臟造瘻碎石術或逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。

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54歲李先生手術前的體內腎結石情形。（奇美醫院提供）

對於0.5至2公分大的腎臟結石，以上4種方法皆可考慮；但若腎臟結石超過2公分，則建議選擇傳統經皮腎臟造瘻碎石術、微創迷你經皮腎臟造瘻碎石術或逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。對於複雜性腎結石（如鹿角結石）則需要根據泌尿科醫師經驗及病人的狀況選擇適合的方式來治療，例如採取保守的分次手術或雙鏡聯合碎石手術。

李高漢表示，逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石術是從自然孔道（尿道）進入膀胱經輸尿管到腎臟內（無傷口），透過影像系統放大結石、配合鈥雷射擊碎石頭，內視鏡本身最大可迴轉270度，可以檢查腎臟所有位置，此術式病人恢復快、手術後疼痛感及出血較少，也較不會造成腎臟損傷。

54歲李先生接受逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術，體內已無腎結石情形。（奇美醫院提供）

然而，過去病人接受逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石術後，必須仰賴病人多喝水將碎石自然排出，但有些碎石可能會殘存在腎臟內造成腎結石復發或掉落到輸尿管，導致腎水腫而需要2次手術治療。

李高漢說，新型可彎式輸尿管鞘與傳統輸尿管鞘相比，可有效的將被雷射擊碎的碎石抽吸出來，避免殘存結石問題，降低復發風險，也能減少腎臟內壓力，避免後續敗血症的發生。奇美醫院從2024年4月引進「新型可彎式輸尿管鞘」，增加治療腎結石的方式，更有效降低後續因為結石造成的困擾。但目前健保並不給付逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術費用及手術醫材。

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