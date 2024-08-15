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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》頭皮乾癬慎用類固醇洗劑 5步安全治療

2024/08/15 13:01

食藥署提醒，使用頭皮乾癬的類固醇洗劑時，需在乾燥頭皮之患處上少量多次塗抹，並停留15分鐘後徹底清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，使用頭皮乾癬的類固醇洗劑時，需在乾燥頭皮之患處上少量多次塗抹，並停留15分鐘後徹底清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭皮乾癬就醫，醫師開立類固醇洗劑，有哪些注意事項？對此，食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，使用頭皮乾癬的類固醇洗劑時，需在乾燥頭皮之患處上少量多次塗抹，並停留15分鐘後徹底清洗。此外，因其為強效類固醇，禁止使用在臉部、鼠蹊部及腋窩，且應避免接觸眼睛及嘴唇，且療程不宜超過4周。

食藥署說明，乾癬是一種慢性發炎性皮膚病，俗稱銀屑病，患部可能搔癢，出現邊界明顯的紅色斑塊，伴隨銀白色的鱗屑。針對出現於頭皮的乾癬，較常使用類固醇洗劑治療，局部外用也比口服藥物安全，適合病灶範圍小且病情輕微的患者，而相關注意事項如下：

使用步驟

1、頭髮及頭皮保持「乾燥」的情況下，將頭髮撥開使患部的頭皮露出，將藥品均勻的塗抹在患部。注意使用的藥量應少量多次，小心避免藥液噴濺或順著髮絲滴流。

2、將藥液停留於頭皮患部15分鐘，過程中可以輕柔按摩患部頭皮，無需使用浴帽覆蓋。

3、加水濕潤整個頭髮及頭皮，搓揉起泡後，再以清水徹底洗淨。

4、徹底洗淨雙手，以及身體任何接觸到藥液的部位。

5、當日完成後無須再洗頭，倘若仍有需求，可使用非含藥洗髮精清潔。

治療頭皮乾癬的類固醇洗劑分級屬於強效類固醇，是禁止使用在臉部、鼠蹊部及腋窩，且應避免接觸眼睛及嘴唇。在使用頭皮類固醇洗劑時應特別當心留意，且療程以4周為限。若病情趨緩，則應進行降階治療；倘若病情未改善，則須儘速重新診斷評估。

食藥署坦言，類固醇藥物本就為雙面刃，雖可以改善發炎症狀，薄化增厚的病灶，但同時也會抑制免疫反應或導致皮膚萎縮，因此正確使用藥劑，按時回診評估，缺一不可。

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