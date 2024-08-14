健康網》「6不」保住你的肝！ 醫點名注意4保健成分

醫師整理出護肝該做的「6不」行為：不喝酒、不喝含糖飲料、不吃生食、不吃隔夜菜、不迷信保健食品、不吃消夜也不熬夜；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想必大家都聽過「肝若不好，人生是黑白」，日常飲食決定肝健康，別傷害它卻不自知！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒整理出護肝該做的「6不」行為：不喝酒、不喝含糖飲料、不吃生食、不吃隔夜菜、不迷信保健食品、不吃消夜也不熬夜。其中亞洲人多有吃保健品、中藥養生觀念，但要特別注意水飛薊、五味子、朝鮮薊，以及蒲公英屬傷肝成分，使用時要謹慎，避免濫用不明來源的產品，以及不過度食用，以免影響肝健康。

酒精1級致癌物 不應酬喝酒

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與個人專欄發文強調，酒精一直是肝臟的頭號敵人，長期大量飲酒可能導致：酒精性肝病、肝硬化、肝癌，酒精被明確列為一級致癌物，最理想的選擇是滴酒不沾，「拒絕喝酒，肝臟健康才能順利長久。」

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濫用不明保健品 恐害肝損傷

保健品適量食用！黃軒指出，有研究顯示，每10萬人中，近23.80人因亂服用藥物，導致肝損傷，主要原因是長期服用大量各類保健品，這些服用者佔26.81%的肝損傷患者。保健品和中藥中某些成分，可能導致藥物性肝損傷，提醒使用時要謹慎，避免濫用不明品牌或來源的產品，以免對肝臟造成負面影響：

●水飛薊（Milk Thistle）：常見的草本植物，含有活性成分水飛薊素，具解毒和修復肝細胞的作用，但長期大量使用可能對肝臟產生不良影響。

●五味子（Schisandra）：傳統中藥，用於增強肝功能。雖有研究表明，其具有抗氧化和抗炎特性，但過量使用可能對肝臟有負面影響。

●朝鮮薊（Artichoke）：被認為有助於調節膽固醇和改善肝功能，但某些人可能對其過敏，或在大劑量使用時出現不良反應。

●蒲公英（Dandelion）：作為排毒和保護肝臟的草藥，雖然富含維生素和抗氧化劑，但過量使用可能對肝臟產生不良影響。

醫師提到，含糖飲料含有大量果糖，攝入過量時，肝臟無法有效處理，導致三酸甘油脂的合成增加，增加脂肪肝的風險；示意圖。（圖取自freepik）

含糖飲料增脂肪肝風險

黃軒提及，脂肪肝，尤其是非酒精性脂肪肝（NAFLD），已成為全球日益嚴重的健康問題，其發病率與多種生活方式因素密切相關，含糖飲料被認為是重要風險因素之一。含糖飲料含有大量果糖，攝入過量時，肝臟無法有效處理，導致三酸甘油脂的合成增加，增加脂肪肝的風險。

黃軒引述《Journal of Hepatology》的1項研究發現，每天飲用含糖飲料的人罹患NAFLD的風險比不飲用或偶爾飲用者高出31%。另一篇研究結果顯示，每週喝少於1杯含糖飲料，得脂肪肝機率是14%；每週喝1-6杯，罹患脂肪肝機率26%；每週喝超過7杯者，脂肪肝機率是53%。因此，應減少攝入含糖飲料，並將其視為預防和控制脂肪肝重要關鍵！

隔夜菜儲存不當 易滋生細菌、毒素

隔夜菜儲存不當，往往成為細菌和毒素滋生的溫床。黃軒舉例，金黃色葡萄球菌和沙門氏菌在溫暖潮濕的環境中迅速繁殖，產生耐熱的毒素，即使加熱也難以消除，食用後可能導致急性食物中毒，並對肝臟造成負擔。

黃軒說明，黃麴毒素是由黃麴霉菌產生的毒素，常見於受潮或儲存不當的玉米和花生等食品，具有極強的致癌性，尤其對肝臟造成損害。研究顯示，黃麴毒素是導致肝細胞癌重要原因之一，特別是在許多亞洲地區的發展中國家，食品儲存條件較差，更容易出現黃麴毒素污染。另1項研究指出，黃麴毒素通過損害肝細胞DNA引發突變，導致肝癌的發生，不只如此，其毒性還會加重慢性肝炎和肝硬化病情，增加癌變風險。

黃軒提醒，應重視飲食安全，尤其在儲存、處理食物時，務必防範細菌和毒素的產生，維護肝臟健康。

醫師強調，魚、蝦、貝類等海產品是許多寄生蟲的宿主，寄生蟲感染後會在人體的肝臟和膽管中寄生，引發膽管炎、肝硬化，甚至膽管癌等；示意圖。（圖取自freepik）

生食易有寄生蟲或細菌 增肝臟感染風險

●海鮮產品：魚、蝦、貝類等海產品是許多寄生蟲的宿主，包括肝吸蟲和異形吸蟲等，可通過食用未經充分煮熟的海產品傳播。根據《Journal of Hepatology》的研究，這些寄生蟲感染後會在人體的肝臟和膽管中寄生，引發膽管炎、肝硬化，甚至膽管癌等嚴重肝臟疾病。

●生肉產品：特別是牛肉和豬肉，可能攜帶各種致病細菌，如大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌，恐在人體內引發嚴重的食物中毒，並通過血液傳播，影響肝臟健康。研究顯示，這些細菌引發的感染可能導致肝膿腫、肝功能衰竭，甚至致命的敗血症。特別是免疫功能較弱者，如孕婦、老人及慢性病患者，更容易因食用受細菌污染的生肉，而引發肝臟感染。

愛吃消夜、熬夜 不利於肝臟健康

●消夜傷肝：夜間人體的代謝功能相對較低。研究顯示，消夜會促進非酒精性脂肪肝的發展，特別是高脂、高糖的消夜食品，對肝臟的負面影響尤為顯著。此外，宵夜還會導致胰島素抵抗的增加，加劇肝臟脂肪沉積，導致肝硬化和肝癌等。

●熬夜傷肝：根據研究指出，熬夜會干擾肝臟的生理時鐘基因表現，導致代謝失調，增加肝臟損傷的風險。不只如此，還會改變肝臟與糖、脂肪代謝相關基因的節律性表現，導致能量代謝的紊亂。這就是為什麼長期熬夜的人群容易出現血糖波動，控制不好、脂肪代謝異常，這些代謝異常，進而累積對肝臟的損傷，增加罹患肝臟疾病的風險。

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