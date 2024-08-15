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健康網》國人缺「碘」！ 營養師：天然玫瑰鹽、海鹽含量都少

2024/08/15 08:35

許育禎點出，並非所有鹽巴都添加碘，尤其天然玫瑰鹽、海鹽本身含碘量很少；圖為示意圖。（圖取自freepik）

許育禎點出，並非所有鹽巴都添加碘，尤其天然玫瑰鹽、海鹽本身含碘量很少；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否留意過，家裡的鹽有含「碘」嗎？對此，營養師許育禎在臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」發文表示，碘與甲狀腺素分泌有極大關聯，進而健全胎兒腦部及神經等；亦可提高基礎代謝助思考。然而含碘鹽不多，天然玫瑰鹽、海鹽含量都少，烹煮時也易流失，如海帶等含碘食材並無經常食用習慣，導致國人長期處於「缺碘」狀態。

根據世界衛生組織（WHO）指出，全球共54國人們處於「缺碘」狀態，其中不乏紐西蘭、丹麥、挪威及英國等先進國家。至於台灣，102年統計顯示，51.9%民眾尿液碘濃度低於標準。碘有助甲狀腺素組成、正常分泌，而甲狀腺素乃主宰能量調節代謝、發育的重要荷爾蒙之一，其功效如下：

●孕婦肚中胚胎、胎兒腦部發育和成熟，都相當依賴甲狀腺素；除此之外，也會影響胎兒骨骼、軀幹生長及神經肌肉發展。缺乏碘時，會使胎兒生長遲滯、或是造成流產、死胎，新生兒先天缺陷也大增。

●代謝方面，甲狀腺素可提高基礎代謝率，並調節食慾和體重，人們吃進的營養素和熱量代謝都受其影響，當碘攝取不夠、該素分泌不足，進而代謝率下降，產生肥胖、疲倦、怕冷、水腫、甲狀腺腫大；嚴重一點，還會造成思考遲緩。

國人缺碘5原因

1、並非所有鹽巴都添加碘，尤其天然玫瑰鹽、海鹽本身含碘量很少。

2、碘在烹調時易流失，以水煮來說，加入鹽巴調味後，水煮10分鐘，碘流失高達40%。

3、海帶、海苔、海藻類食物含碘量豐富，但國人並不習慣經常食用。

4、零食、加工品雖屬高鹽分食品，但通常添加的鹽並非含碘鹽。

5、在台灣，外食族眾多，店家使用的鹽巴是否為含碘鹽，無從得知。

3招補足所需碘

1、盡量減少長時間烹煮，起鍋前再加入含碘鹽調味，以保留更多碘離子。

2、可多食用海帶、海苔、海藻類食物，以補充不足的碘。

3、購買含碘鹽，買鹽時可觀察產品外包裝，留意是否標示「碘為必須營養素，本產品加碘，但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見」，若有則為含碘鹽。

許育禎表示，實際走訪大賣場，含碘鹽相當少；大多數鹽巴都標示「碘為必須營養素，本產品未加碘」為國人健康，我國從民國56年起就已開始販售添加有碘酸鉀的加碘鹽，一天只要一茶匙（5公克鹽），再加上新鮮食材本身之碘含量，便幾乎可達到每日需求量。她也提醒，很鹹的加工品，只有高量的鈉、沒有碘，應儘量少吃；而孕婦媽咪們，可參考加「碘」鹽，有利寶寶健康。

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