健康網》普度供品熱量比拚！它奪冠比肉雞肥 素三牲破千卡

營養師提到，中元普度需要準備三牲四果，其中三牲指的是雞、豬、魚3種肉類，四果則是四季當令水果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中元普度供桌必備三牲四果，但您知道該怎麼準備嗎？營養師高敏敏整理常見食材以及禁忌水果，提供熱量供民眾參考，三牲中指的是雞、豬、魚3種肉類，四果則為四季當令水果。其中，熱量最高的是1隻1500克的素大雞，高達2728大卡，最低的則是全魚，僅173大卡，素魚甚至比真魚熱量高，不只如此，素三牲熱量全部都破千卡，吃的時候要特別注意。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，所謂的三牲指的是雞、豬、魚3種肉類，準備時必須保持肉類完整性，魚肉、雞肉不能斷首去尾；四果不是4種水果，而是指「四季當令水果」。

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從下圖可知，三牲熱量不容小覷！熱量最高的是1隻1500克的素大雞，高達2728大卡，整隻1092克的肉雞，熱量僅次於素大雞，也有2708大卡，至於全魚則是三牲中熱量最低者，僅173大卡，素魚甚至比真魚熱量高。另外，值得留意地是，素三牲熱量全部都破千卡。

營養師整理拜拜必備「三牲四果」熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

並不是所有水果都可以用來普度！高敏敏舉例5類水果，包括：鳳梨台語「旺來」，喻有好兄弟旺來之意；香蕉與招來好兄弟中的「招」台語音近；水梨的台語，似「招你來」諧音；葡萄似好兄弟成群結隊；釋迦像佛祖的頭像，對好兄弟不敬。

高敏敏提醒，普度後的食物，若是吃不完應馬上低溫保存，保持冰箱先進先出原則，儘速食用。不只如此，夏天天氣太熱了，食物最好是放在陰涼處祭拜，若發現食物變質，就不要吃了，以免造成身體不適。普度誠心拜拜，也要把關食安，大家都能吃得安心。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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