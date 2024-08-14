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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》越過山丘！ 男逾50歲更年期報到 4習慣助重振精神

2024/08/14 20:31

面對男性更年期，醫師建議，身邊親友可以適時地陪伴長輩抒發壓力，做些感興趣的事調劑身心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

面對男性更年期，醫師建議，身邊親友可以適時地陪伴長輩抒發壓力，做些感興趣的事調劑身心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人生就像爬山，過程跌宕起伏，而50歲過後的男性，就像「越過山丘」，生理機能開始走下坡。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩指出，若想幫助長輩重振精神、打擊更年期困擾，可以從養成4習慣開始著手，包含：戒除有毒習慣如菸酒、一同做有興趣的事情紓壓、規劃運動、叮嚀睡眠充足。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享，許多人喜歡將人生比喻做爬山，這讓他想起知名唱作人李宗盛經典名曲《山丘》。

戴定恩說，經典的不敗，在於它的雋永；而男性的挫敗，在於「只能說當年勇」。生活型態的改變、更年期的到來，都讓男性長者身體狀況，隨著年紀增加而越向下走。此時可以藉由以下方法，幫助長輩重拾精神：

規律運動、睡眠、戒菸酒 多陪長輩活動

●轉移對有毒習慣的依賴：許多長輩的共通點，是熱愛聊年輕時的豐功偉業，說自己年輕喝酒天下無敵，卻不曉得到老反而酒精上癮、成為老菸槍；然而，酒精和香菸是有毒的生活習慣，不僅損傷肝肺，更對睪丸細胞造成傷害，大幅降低睪固酮濃度，加劇不適症狀，應即早戒除才好。

●一同紓壓調劑身心：當生活型態突然大幅改變，不僅容易使人難以習慣，嚴重更可能成為壓力源，悄悄地影響睪固酮的濃度。因此，適時地陪伴長輩抒發壓力，做些感興趣的事調劑身心，也是一大幫助。

●規劃運動時光：「要活就要動，活著就得動」這句口號可是至理名言。研究指出，腰圍過大、BMI過高與睪固酮濃度成反比。也就是說肥胖容易加重更年期問題。雖然老年受到機能退化限制，不過仍可以安排合適的運動，養成固定習慣，保養身體。

●叮嚀睡眠充足：最後，退休後的生活，可能使長輩頓失生活重心，若是加上減少活動、外出，容易出現日夜顛倒狀況。在作息不正常狀況下，睡眠不足、過分充足，都可能影響睪固酮的分泌。因此，在運動之餘，也要叮嚀長輩睡好、睡飽。

另，戴定恩提醒，男性進入更年期，可能會碰到睪固酮濃度過低的問題，易出現記憶力衰退、憂鬱、失眠等困擾，這個就很難只靠著生活習慣改善了，需要尋求醫師協助。

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