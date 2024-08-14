健康網》治療鼻塞「奢華」解方 醫曝4物有效緩解

醫師指出，可以用4種植物萃取的精油來舒緩鼻塞，像是尤加利、香檸檬 、羅文莎葉，以及乳香；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感冒或是過敏性鼻炎發作時相當難受，除了多喝熱水，還可以用蒸氣溫暖鼻腔。台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡指出，在進行蒸氣療法時，也能加入精油來舒緩鼻塞，她分享4種植物萃取的精油，包括尤加利、香檸檬 、羅文莎葉，以及乳香。

饒曼齡在臉書專頁「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」發文分享，鼻塞時除了用藥物緩解、多喝溫熱水、蒸氣療法外，還有一個「奢華版」作法：在水中加入1-2滴精油，像是尤加利、香檸檬 、羅文莎葉，以及乳香都是很好的選擇。

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饒曼齡表示，這幾種植物萃取的精油皆已被證實有抗發炎、調節免疫的作用，可以用於舒緩過敏性鼻炎；也可以在精油裡加入按摩油並稀釋，來按摩鼻翼兩側，改善症狀。

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