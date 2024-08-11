健康網》誰適合做近視雷射？ 醫：首先滿18歲再考慮！

粘靖旻指出，通常建議年滿18歲後，再來考慮近視雷射手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「近視雷射」是相當常見的視力矯正手術，不過許多患者，不清楚自己是否適合。五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文解答，通常建議年滿18歲、度數穩定且在合理範圍、眼睛健康狀況良好、身體健康且無自體免疫疾病之病患，經全面評估後再進行手術。

●年滿18歲且度數穩定：因為18歲以下青少年，眼球仍在發育中，度數恐發生變化。另除年齡，進行近視雷射手術之人應於過去一年內，度數穩定無明顯變化。如度數在短期內波動較大，術後效果恐不如預期，甚至可能需要進行二次手術。

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●近視度數在合理範圍內：適合進行近視雷射手術的人，其近視度數應在100-1000度之間，遠視和散光的度數也需在一定範圍內；度數過高或過低，手術效果都可能不理想。

●眼睛健康狀況良好：進行手術前，一定要確保沒有嚴重眼部疾病，如白內障、青光眼、角膜病變等。這些疾病可能影響手術效果，甚至增加手術風險。另外，在手術後會加重乾眼症狀，需要3-6個月時間修復。

●身體健康且無自體免疫疾病：除了要做眼睛健檢外，還要確認有無慢性病，如糖尿病、免疫系統疾病等。這些疾病可能影響手術恢復和效果。尤其像是自體免疫疾病如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等，可能影響傷口癒合，增加手術風險，需在慢性病穩定控制後，方進行手術。

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