健康網》台灣女兒林郁婷奪金！ 想學拳擊當心「這傷害」

台灣拳擊女將林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰獲勝！不少民眾成為粉絲，甚至興起學拳擊的念頭。中醫師王大元提醒，拳擊很常造成手掌和腕部損傷，尤其拳擊手骨折（Boxer fracture）常見於新手，典型的症狀包括第5掌骨的紅腫熱痛、活動受限或肌肉無力等。受傷初期除了冰敷、休息，中醫也有內服藥物、針灸、外敷藥等治療方式能幫忙。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，拳擊時強烈的撞擊力很容易造成指關節的骨折，拳擊除了造成手掌和腕部損傷 ，還會包含肌肉扭傷、瘀血和韌帶受損和骨折挫傷等。一般來說，拳擊手骨折是指手指第5掌骨頸部骨折，常見於新手，也可能出現於車禍撞擊、打架鬥毆等情況。

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典型的症狀除了有第5掌骨的紅腫熱痛、活動受限或肌肉無力等，兩手同時觀察也會發現明顯不對稱，由於手部肌肉的拉扯，掌骨頭會向掌側傾斜，可由X光片清楚診斷。受傷初期，清潔、冰敷、休息是減少感染和疼痛的基本方法。

拳擊手骨折典型症狀包括第5掌骨的紅腫熱痛、活動受限或肌肉無力等；情境照。（圖取自freepik）

中醫治療骨折包含幾個原則，如內服藥物、復位、固定、針灸、復健鍛練和外敷藥等。中醫骨傷分為3期，分別是：

第1期「血腫急性期」：以活血化瘀、消腫止痛為主，如四妙勇安湯、正骨紫金丹等。

第2期「骨痂形成期」：此時骨折尚未癒合，以接骨續筋、舒筋通絡為主，如人參紫金丹等。

第3期「強健筋骨期」：此時骨折基本上已癒合，但仍未堅固，可補養氣血、調和肝腎，以龜鹿二仙膠、獨活寄生湯來調養。

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