健康網》日本梅毒擴散 20多歲女患者增加

日本梅毒感染者增加，長崎電視台指出20多歲女性感染者有感增加。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本近日傳出梅毒疫情擴散狀況，這個很像在古裝劇才會看到的傳染病，從2023年起開始流行。同時20多歲女性感染者有增加趨勢。日本國立傳染病研究所說明，全國病例正在增加，而到7月4日為止，長崎縣通報60例確診病例，接近2023年147例的新高點。

日本媒體《長崎電視台》（テレビ長崎）報導，日本發生梅毒感染者變多的狀況，早已不是新聞；大約在7月便有觀察到此現象，當時以「50年一遇」形容。需要注意的是，在長崎，20多歲女性的梅毒感染人數，有明顯增加。

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推測傳染原因，很可能是梅毒症狀時有時無，民眾時常疏於警覺並就醫，在無症狀期間仍繼續傳染。日本專家建議，應免費提供性病檢測，並且在學校等地進行篩檢的推廣。同時配合教育計畫，傳達正確的知識，並定期進行體檢。「學生有需要獲得預防的正確知識與觀察力。」

疾管署表示，感染後在接觸處出現無痛性潰瘍與硬性下疳，傳染性極高，容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重。會出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛的現象。

接下來會出現皮疹，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

接下來梅毒進入完全無臨床症狀的時期，可能幾個月甚至20年不等。在這段時期內，這類病人雖然並無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性。常會影響到神經系統但症狀輕微不明顯，主要為頭痛、嘔吐及視乳頭水腫等。復發性皮疹及黏膜病灶可能會再度出現，造成復發性梅毒。

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