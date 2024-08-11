健康網》產檢沒看到GG就是女寶？ 醫：要看到三條線

婦產科醫師表示，產檢時不是沒看到生殖器就代表是懷女生，有可能只是腿夾住了；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有聽過產檢的性別和生出來寶寶的性別不一致的情況？禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，不是沒看到生殖器就是女生，有時候只是腿夾住了。烏恩慈指出，要確認是女寶寶，一定要看到「三條線」，這是女生的外陰部；而男寶寶則是要看到凸凸的外生殖器。

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烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文分享，在幫孕婦產檢時，總是會放慢步調，不會脫口而出寶寶是女生或男生，怕一不小心就破壞了準爸媽的驚喜感。烏恩慈表示，會以超音波畫面顯示的「三條線」來確認寶寶是女生；若看到「凸凸的生殖器」，則確認寶寶是男生。

婦產科醫師分享，在幫準媽媽產檢時，會以超音波顯示的性徵來確認寶寶性別。（圖取自烏烏醫師臉書）

她接著分享，正常胚胎在第10週就會開始分化性別，如果寶寶體內有睪固酮、也有功能良好的睪固酮接受器，外陰的樣貌就會慢慢變成陰莖，一般來說在懷孕4個月、角度良好的狀況下，便可透過超音波確認性別，而不是利用染色體或基因檢測的方式，畢竟不是每個寶寶都曾檢驗過染色體。

不過，烏恩慈提到，醫學上也有染色體報告和外生殖器「不一致」的狀況，她過往就曾在超音波室看到類似個案，她分享，第一次看到的時候，還緊張到打給其他醫師詢問下一步該怎麼辦。她也以此案例來鼓勵國人，在面對未知的事物時，人們很可能會懷著恐懼、帶著怒氣去質疑自己過去的世界觀，但她也希望人們能抱持著開闊的好奇心來探索這諾大的世界。

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