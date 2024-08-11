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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》破解刮痧迷思！ 出痧多未必有效 1類人易有倦怠感

2024/08/11 14:51

中醫師表示，出痧多不一定有效，氣血不足的人出痧太多，身體反而會有極度倦怠感。（資料照）

中醫師表示，出痧多不一定有效，氣血不足的人出痧太多，身體反而會有極度倦怠感。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，國人不時有中暑症狀，許多人會選擇刮痧來緩解不適，甚至覺得刮出很多痧才有效。對此，雲鼎中醫診所院長陳玫汝在臉書專頁發文分享，出痧越多不一定越有效，對氣血不足的人來說，出痧太多，身體反而會產生極度倦怠感。

刮痧是一種歷史悠久的保健良方，看似簡單，但卻充滿學問。陳玫汝表示，刮痧的重點在於經絡疏通、提神醒腦，常刮的部位有頭、頸、背3處，且刮痧順序應由上往下、由內往外，以45度角或90度角輕輕刮。

此外，刮痧器具的選擇也很重要，如何有效舒緩身體不適又不傷害肌膚成為國人關注的重點。陳玫汝指出，可以用牛角、木製刮痧板、磁器（湯匙）等工具，避免使用銳利的不鏽鋼材質。陳玫汝也建議，刮痧前可以在皮膚上塗抹油脂類的介質，如凡士林、推拿膏等，可以減少阻力、保護皮膚。

中醫師指出，刮痧工具可以選牛角、木製刮痧板、磁器（湯匙），避免使用銳利的不鏽鋼材質。（資料照）

中醫師指出，刮痧工具可以選牛角、木製刮痧板、磁器（湯匙），避免使用銳利的不鏽鋼材質。（資料照）

而我們也可以從刮出來的痧看身體的病症！陳玫汝表示，刮出鮮紅色的痧是熱症；刮出點狀散落的痧是輕症；刮出紫色瘀點的痧是氣血瘀滯；刮出片狀、條狀、塊狀的痧，則症狀較重。

中醫師分享，可以從「痧」來看身體有何病症。（圖擷取自雲鼎中醫診所臉書）

中醫師分享，可以從「痧」來看身體有何病症。（圖擷取自雲鼎中醫診所臉書）

另外，刮痧也有一些讓人誤會的迷思，陳玫汝除了分享3個常見的刮痧迷思外，也提醒國人，刮完痧後，應用毛巾擦乾皮膚，再喝一杯溫開水補充水分。

出痧越多越有效？

不一定，氣血不足的人出痧太多，容易產生極度倦怠感。

可以頻繁刮痧嗎？

不宜，需等到之前的出痧完全消退後，再考慮下一次的刮痧。

刮完痧可以運動嗎？

不建議，刮完痧需要充足休息，讓氣血循環更加順暢。

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