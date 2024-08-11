健康網》夫妻備孕1年無果 一查尪「無精」XX染色體

1對不孕症夫妻，檢查發現男子精液內完全沒有精子，進一步染色體檢查，竟發現丈夫是XX染色體，也就是生理外觀是男性，但無法生育；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），斬獲金牌，反擊全世界的質疑！懿安泌尿科診所所長呂謹亨藉此分享門診案例，有對夫妻，備孕超過1年都沒有消息，診斷為不孕症，檢查發現，丈夫精液內沒有精子，染色體檢查也發現體內為XX染色體，也就是生理外觀是男性，卻無法生育。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文直言，奧運僅將參賽者性別一刀切為「男性」與「女性」；以奧運委員會的標準，林郁婷檢查結果是沒有問題。另一方面，隨著時代進步，很多事情都不像過去認為的簡單，無論是心理或生理，就像彩虹光譜，不能夠用單純二分法來區別。

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呂謹亨分享一個例子：1對結婚超過1年，沒有避孕，卻還是沒有小孩的不孕症夫妻，就診檢查發現，男子精液內完全沒有精子，進一步染色體檢查，發現丈夫居然是XX染色體，也就是生理外觀是男性，但是無法生育，且通常睾丸會比較小顆，不能產生精子。夫妻聽完後晴天霹靂，感到非常痛苦，終生無法擁有自己的小孩，只能領養。

另有男性出現類似子宮內膜異位症症狀！呂謹亨分享另1項案例，1名長期鼠蹊部陰囊血腫疼痛的男性患者，幾乎每隔一段時間就發作一次，超音波和電腦斷層都顯示，睪丸周圍有血塊產生，有時甚至延伸鼠蹊部，因此決定開刀取出血塊及旁邊的組織，才發現男子居然出現類似女性，子宮內膜異位症的症狀！不過，病人婉拒進一步染色體和基因檢查，所以不知道到底是哪一種先天異常。

性別分化關鍵：Y染色體上的SRY基因

為何過往會直接將X、Y染色體作為性別依據？呂謹亨解釋，性別分化的過程，大部分要歸功於Y染色體上的「SRY基因」，它的全名是「Y染色體性別決定區基因」。每個人類胚胎在形成的前6週都是女性。在男性身上，SRY基因到第6週時會啟動睪丸內的萊氏細胞（Leydig cell），製造睪固酮。但就算有睪固酮，人體對於睪固酮的敏感度是否正常、之後是否能順利發育？每一步，都充滿著變數。

「台灣拳后」林郁婷（中）今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（左），勇奪台灣史上奧運首面拳擊金牌。（資料照）

呂謹亨回顧奧運歷史，1960年代時，性別檢測方式很粗暴，女選手被迫在醫師面前裸身，相當傷人；到了1968年，改成用擦拭口腔組織取樣，檢驗性染色體，女性為XX，男性為XY。隨著醫學進步，越來越多無法釐清與界定的情況出現，開始以荷爾蒙作為檢測的依據。

呂謹亨引述權威專家威廉斯教授說法，「若要進行全面的性別測試，就要包括以下3個測試類別，分別為遺傳學，Y染色體和SRY基因，也就是男性發育的基因；荷爾蒙，包括但不限於睾固酮；荷爾蒙敏感度，有些人可能擁有Y染色體，但對睾固酮完全不敏感。」不過，目前因成本高昂、需專業人員實施，且測試程序存在倫理問題，無法普遍實施全面測試，因此，看來性別爭議，還需要很長一段時間，無法消失。

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