自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》夫妻備孕1年無果 一查尪「無精」XX染色體

2024/08/11 16:51

1對不孕症夫妻，檢查發現男子精液內完全沒有精子，進一步染色體檢查，竟發現丈夫是XX染色體，也就是生理外觀是男性，但無法生育；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

1對不孕症夫妻，檢查發現男子精液內完全沒有精子，進一步染色體檢查，竟發現丈夫是XX染色體，也就是生理外觀是男性，但無法生育；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），斬獲金牌，反擊全世界的質疑！懿安泌尿科診所所長呂謹亨藉此分享門診案例，有對夫妻，備孕超過1年都沒有消息，診斷為不孕症，檢查發現，丈夫精液內沒有精子，染色體檢查也發現體內為XX染色體，也就是生理外觀是男性，卻無法生育。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文直言，奧運僅將參賽者性別一刀切為「男性」與「女性」；以奧運委員會的標準，林郁婷檢查結果是沒有問題。另一方面，隨著時代進步，很多事情都不像過去認為的簡單，無論是心理或生理，就像彩虹光譜，不能夠用單純二分法來區別。

呂謹亨分享一個例子：1對結婚超過1年，沒有避孕，卻還是沒有小孩的不孕症夫妻，就診檢查發現，男子精液內完全沒有精子，進一步染色體檢查，發現丈夫居然是XX染色體，也就是生理外觀是男性，但是無法生育，且通常睾丸會比較小顆，不能產生精子。夫妻聽完後晴天霹靂，感到非常痛苦，終生無法擁有自己的小孩，只能領養。

另有男性出現類似子宮內膜異位症症狀！呂謹亨分享另1項案例，1名長期鼠蹊部陰囊血腫疼痛的男性患者，幾乎每隔一段時間就發作一次，超音波和電腦斷層都顯示，睪丸周圍有血塊產生，有時甚至延伸鼠蹊部，因此決定開刀取出血塊及旁邊的組織，才發現男子居然出現類似女性，子宮內膜異位症的症狀！不過，病人婉拒進一步染色體和基因檢查，所以不知道到底是哪一種先天異常。

性別分化關鍵：Y染色體上的SRY基因

為何過往會直接將X、Y染色體作為性別依據？呂謹亨解釋，性別分化的過程，大部分要歸功於Y染色體上的「SRY基因」，它的全名是「Y染色體性別決定區基因」。每個人類胚胎在形成的前6週都是女性。在男性身上，SRY基因到第6週時會啟動睪丸內的萊氏細胞（Leydig cell），製造睪固酮。但就算有睪固酮，人體對於睪固酮的敏感度是否正常、之後是否能順利發育？每一步，都充滿著變數。

「台灣拳后」林郁婷（中）今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（左），勇奪台灣史上奧運首面拳擊金牌。（資料照）

「台灣拳后」林郁婷（中）今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（左），勇奪台灣史上奧運首面拳擊金牌。（資料照）

呂謹亨回顧奧運歷史，1960年代時，性別檢測方式很粗暴，女選手被迫在醫師面前裸身，相當傷人；到了1968年，改成用擦拭口腔組織取樣，檢驗性染色體，女性為XX，男性為XY。隨著醫學進步，越來越多無法釐清與界定的情況出現，開始以荷爾蒙作為檢測的依據。

呂謹亨引述權威專家威廉斯教授說法，「若要進行全面的性別測試，就要包括以下3個測試類別，分別為遺傳學，Y染色體和SRY基因，也就是男性發育的基因；荷爾蒙，包括但不限於睾固酮；荷爾蒙敏感度，有些人可能擁有Y染色體，但對睾固酮完全不敏感。」不過，目前因成本高昂、需專業人員實施，且測試程序存在倫理問題，無法普遍實施全面測試，因此，看來性別爭議，還需要很長一段時間，無法消失

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中