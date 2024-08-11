健康網》長時間用腦累了嗎？ 4招解「腦疲勞」

勞動時間過長會很疲憊，思考過久也會。專家提點4招恢復腦力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當白領上班族，整日做腦力激盪，讓你心累又腦累嗎？有學者認為，過度思考，消耗腦力，恐怕帶來連思考都痛苦的副作用：「腦疲勞」。

外媒《CNN》報導荷蘭奈梅亨大學行為科學學家里克比利佛德（Erik Bijleveld）表示，腦力勞動對多數人來說都不大愉快，過去他認為對於某些狀況來說觀感並不負面，但後來他發現自己錯了。人們享受用腦工作後帶來的報酬與獎勵，但這些人對於動腦一事感到惱怒、沮喪以及感到壓力甚大。

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里克引用研究於2019年到2020年，分析170項相關研究，而研究對象包含來自29國的4500餘人，包含業餘運動員、大學生、醫護人員與軍人等，從事多達358項的認知實驗中的其中幾項。里克認為，「思考會讓人筋疲力盡，集中注意力代表不能做其他事，因為大腦不能同時處理多項資訊。所以人們必須放棄其他可能更令自己愉快的機會。」

這些研究中要受試者做的事情，可能是要求擅長高爾夫球的業餘運動員練習揮桿，或是玩一款在車站找路的VR遊戲；研究發現即使是有意義的事，都可能帶來疲勞。里克表示，腦力消耗愈快，愈容易疲憊，「即使你認為這項任務很好，腦力勞動與負面情緒的連結，也不會消失。」

但是這不是在鼓勵大家躺平，里克表示，精神上的努力仍能夠為生活賦予正面意義。如果你經歷相當長時間的腦力勞動，建議可用這幾個方式恢復腦力。

定時休息：對部分人來說，稍微動一動，例如到戶外散步，可以增加腦力。但有些人可以透過看電視恢復，里克強調因人而異。

必要時請假：若自己過度使用大腦使得身體受到影響，該給自己稍微休養一段時間，請個一兩天假吧。

找出最佳自我保健選項：耶魯大學醫學院神經科學兼心理學教授艾咪（Amy Arnsten）表示，不少人會透過飲酒緩解壓力，實際上這只會讓你第二天感覺更不好。艾咪認為，運動與冥想效益絕佳。另外也可以練習感恩與同理他人。艾咪發現「對他人有同理心能夠增加歸屬感。當志工或試著當他人的教練或教師，可以降低疏離感。」

放鬆大腦：避免因複雜的任務或情緒感到憤怒、慌亂與自責，要了解這是人類的一部分。里克認為，「人類的進化是為了減少消耗體力。人體會嚴格避免消耗體力，也會嘗試節約體力，心理也是一樣。」

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