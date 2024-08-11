自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》長時間用腦累了嗎？ 4招解「腦疲勞」

2024/08/11 15:00

勞動時間過長會很疲憊，思考過久也會。專家提點4招恢復腦力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

勞動時間過長會很疲憊，思考過久也會。專家提點4招恢復腦力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當白領上班族，整日做腦力激盪，讓你心累又腦累嗎？有學者認為，過度思考，消耗腦力，恐怕帶來連思考都痛苦的副作用：「腦疲勞」。

外媒《CNN》報導荷蘭奈梅亨大學行為科學學家里克比利佛德（Erik Bijleveld）表示，腦力勞動對多數人來說都不大愉快，過去他認為對於某些狀況來說觀感並不負面，但後來他發現自己錯了。人們享受用腦工作後帶來的報酬與獎勵，但這些人對於動腦一事感到惱怒、沮喪以及感到壓力甚大。

里克引用研究於2019年到2020年，分析170項相關研究，而研究對象包含來自29國的4500餘人，包含業餘運動員、大學生、醫護人員與軍人等，從事多達358項的認知實驗中的其中幾項。里克認為，「思考會讓人筋疲力盡，集中注意力代表不能做其他事，因為大腦不能同時處理多項資訊。所以人們必須放棄其他可能更令自己愉快的機會。」

這些研究中要受試者做的事情，可能是要求擅長高爾夫球的業餘運動員練習揮桿，或是玩一款在車站找路的VR遊戲；研究發現即使是有意義的事，都可能帶來疲勞。里克表示，腦力消耗愈快，愈容易疲憊，「即使你認為這項任務很好，腦力勞動與負面情緒的連結，也不會消失。」

但是這不是在鼓勵大家躺平，里克表示，精神上的努力仍能夠為生活賦予正面意義。如果你經歷相當長時間的腦力勞動，建議可用這幾個方式恢復腦力。

定時休息：對部分人來說，稍微動一動，例如到戶外散步，可以增加腦力。但有些人可以透過看電視恢復，里克強調因人而異。

必要時請假：若自己過度使用大腦使得身體受到影響，該給自己稍微休養一段時間，請個一兩天假吧。

找出最佳自我保健選項：耶魯大學醫學院神經科學兼心理學教授艾咪（Amy Arnsten）表示，不少人會透過飲酒緩解壓力，實際上這只會讓你第二天感覺更不好。艾咪認為，運動與冥想效益絕佳。另外也可以練習感恩與同理他人。艾咪發現「對他人有同理心能夠增加歸屬感。當志工或試著當他人的教練或教師，可以降低疏離感。」

放鬆大腦：避免因複雜的任務或情緒感到憤怒、慌亂與自責，要了解這是人類的一部分。里克認為，「人類的進化是為了減少消耗體力。人體會嚴格避免消耗體力，也會嘗試節約體力，心理也是一樣。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中