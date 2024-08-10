健康網》活力滿「碘」全秘笈！ 含碘鹽搭配這些補到位

含碘鹽是補碘好幫手。營養師補充，吃適量海帶、海苔等食物，也能補足碘需求量；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（10）日是國際懶惰日，懶洋洋地度過一日，是最棒的慶祝方式。不過新北衛生局於臉書粉專「新北衛什麼」提醒，若長期疲勞、倦怠不適，有可能是飲食缺「碘」。建議13歲以上民眾，每天食用6公克含碘鹽，搭配適量含碘食物如海帶、海苔、鱈魚等，達到150微克的每日需求量。

新北衛生局邀請營養師胡芳晴於網站「新北動健康」發文指出，碘在人體內主要的功能是合成甲狀腺素，當成人體內缺乏碘，會使甲狀腺荷爾蒙分泌不足，而出現代謝速率降低、畏寒、體重升高、水腫、腦部浮腫、聲音嘶啞、思考遲緩等症狀；兒童缺碘則會甲狀腺腫大、影響智商，甚至使生長遲滯、精神運動發展落後於健康兒童。

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一覽建議量 懷孕、哺乳多一「碘」

胡芳晴分享不同年齡層的碘需求量（見下圖），其中提到，懷孕和哺乳期的女性需要更多碘。

●懷孕期：除了每天食用6公克碘鹽+含碘食物，可以額外使用碘補充劑。

●哺乳期：建議每天食用6公克碘鹽+含碘食物，可以額外使用碘補充劑。需要與醫師、營養師討論合適用量。

新北衛生局分享各年齡層碘需求量。（圖擷取自臉書「新北衛什麼」）

多元補充不怕少一「碘」

胡芳晴表示，碘是一種天然存在的化學元素，在海水中的含量相當恆定，但其在陸地和淡水中的分佈不均勻。我們大部分的碘攝取來自我們的飲食，包含海鮮、海藻、含碘鹽的食品：

●加碘強化之食鹽：天然的海鹽中只含有極微量的碘，不足以供應人體所需，因此台灣自民國56年就開始生產販賣添加「碘酸鉀」的加碘鹽。依據「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」，以19歲以上成人為例，每日需要150微克碘，每日使用1茶匙烹調用碘鹽（約5公克鹽），1天就可以補充約100微克的碘。

●含碘食物來源：加碘鹽雖然能補充到絕大多數的碘，平日除了使用6公克以內加碘鹽，也可以多元攝取含碘豐富的食物如海藻類的海帶結、海帶卷等，以及加工食品類的海帶芽、壽司海苔等，補足一日碘需求。

補碘要減鹽 每日食鹽不宜超6公克

胡芳晴提醒，烹煮過程「碘」會溶於水中，大家可以縮短烹調時間，採用清蒸、涼拌等烹飪方式，並在起鍋前以碘鹽調味，來減少碘的流失量；而碘鹽是最容易獲取碘的來源，但別忘記鹽巴中也含有鈉，攝取過多有高血壓的風險，世界衛生組織（WHO）建議，食用碘鹽補碘要與減鹽的健康生活習慣併行，故成人每日食鹽總攝取量仍不宜超過6公克。

另，罹患高碘性甲狀腺腫、因甲狀腺疾病必須接受碘131放射檢查或治療的患者，為了幫助提高治療的效果，應遵循醫師指示選用無碘鹽及避免含碘量較多的食品。市售綜合維生素中，大多含有碘，可以從外包裝上確認的碘含量，而市售保健食品，通常不會特別檢測含碘量，建議可以先詢問廠商含碘量再評估使用。

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