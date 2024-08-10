健康網》太常「恩愛」增泌尿道感染風險！ 醫授預防3方法

醫師表示，長期過度的性行為，可能對免疫系統產生壓力，使身體更容易受到細菌，或其他病原體的侵害，增加了泌尿道感染的發生率；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕 今（10）日是情人節，床戰之餘也要顧好健康，好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，太常恩愛有可能讓泌尿道感染的風險增加。若想預防就要保持好個人衛生，控制性行為頻率，及定期進行泌尿系統檢查。

泌尿道感染風險增加主因

細菌進入泌尿道的機會增加：在性行為過程中，細菌可能會因此進入泌尿道，特別是沒有注意衛生，或缺乏保護措施時，就可能導致尿道炎或其他泌尿道感染。

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尿液排泄次數增加：過度的性行為，可能導致尿液排泄次數增加，尤其是在短時間內，發生多次性行為的情況下。增加了細菌進入尿道的機會，和感染的可能性。

免疫系統壓力：長期過度的性行為，可能對免疫系統產生壓力，使身體更容易受到細菌，或其他病原體的侵害，增加了泌尿道感染的發生率。

3招防頻繁恩愛引起的感染

保持個人衛生：性行為前後，保持良好的個人衛生非常重要。像是清洗性器官、使用保險套，並確保性行為環境乾淨衛生。

控制性行為頻率：適度控制性生活的頻率，有助於減少泌尿道感染的風險。「適度」沒有一個通用標準，只是如果已經覺得不舒服，就千萬別再繼續了。

定期醫療檢查：在有規律性生活的狀況下，建議定期進行泌尿系統健康檢查。這樣可以及時發現問題，並進行治療，也能有效預防感染。

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