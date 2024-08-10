健康網》感冒恐致落枕！ 醫授預防4方法：適度加溫

感冒時身體容易感到冷，適度加溫可以幫助放鬆肌肉。王竣平建議穿件外套，或是蓋稍微厚一點的被子，以免落枕；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說，落枕休息2到3天就可以痊癒，但你知道感冒也可能造成落枕嗎？板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，感冒身體不適，可能會有較多翻身及動作，導致頸部或肩膀長時間處於不自然的位置，進而增加落枕的可能性。若想避免感冒時落枕，就盡量保持適當睡姿、選擇合適的枕頭、定期伸展運動、適度加溫。

感冒和落枕的關聯性

王竣平指出，感冒通常會伴隨著身體的不適感，包括肌肉疼痛和關節僵硬等症狀。咳嗽和打噴嚏，也會對頸部和肩膀的肌肉造成壓力。他說，身體不適可能會改變睡姿，導致頸部或肩膀，長時間處於不自然的位置，進而增加了落枕的可能性；感冒也可能因為呼吸困難，而導致睡眠品質下降，可能會有較多的翻身或動作，這也增加了落枕的風險。

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王竣平提到，無論是側睡、仰睡，還是仰臥側睡，都應該保持頸部和脊椎自然對齊；圖為情境照。（圖取自photoAC）

4招避免感冒時落枕

●保持適當睡姿

王竣平提到，無論是側睡、仰睡，還是仰臥側睡，都應該保持頸部和脊椎自然對齊，避免過度彎曲或扭轉頸部。枕頭的高度也應該適中，以支撐頭部和頸部。

●選擇合適的枕頭

他表示，使用適合自己睡姿和身體曲線的枕頭，有助於減輕頸部和肩膀的壓力，有效避免落枕。例如：側睡者可以選用比較高的枕頭，仰臥者可以選用較低的枕頭。

●定期伸展運動

王竣平指出，感冒期間，也應該定期進行頸部和肩膀的伸展運動，有助於緩解肌肉緊張和僵硬感。例如：輕柔地轉動頸部、向前彎曲頭部等運動。

●適度加溫

他說，感冒時身體容易感到冷，適度加溫可以幫助放鬆肌肉，減少落枕的風險。但現在天氣熱，即使感冒也會想開冷氣，王竣平建議穿件外套，或是蓋稍微厚一點的被子，以免落枕。

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