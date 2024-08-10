澎湖「暑期醫療小尖兵」登場 將參訪醫院、學急救

暑期醫療小尖兵營開訓，培養澎湖未來醫療人才。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人澎湖海文教醫學慈善基金會攜手澎湖縣政府，共同主辦為期2日的「暑期醫療小尖兵」營隊活動，今（10）日在救國團澎湖青年活動中心盛大展開，吸引45名國小中高年級學生報名參加。縣長陳光復前來參加營隊始業式，希望透過醫院實地參訪與實作演練等，培養學生對醫療的興趣。

陳光復表示，感謝澎湖海文教醫學慈善基金會以及黃凱文醫師長期以來對於偏鄉醫療的支持。多年來持續在偏鄉離島舉辦義診、營隊活動，向下推廣醫療教育，讓更多年輕學子對醫學產生濃厚的興趣。陳光復鼓勵小朋友，把握這次醫療營隊難得的學習機會，緊急時刻不僅能夠幫助他人，也能夠幫助自己。

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醫師黃凱文表示，除了在救國團澎湖青年活動中心的課程外，還會到三軍總醫院去參觀各科室，了解醫院裡的流程，機會非常難得。同時也提醒小朋友們，記得要聽從哥哥姐姐們的話，快樂出門、平安回家。感謝社團法人中華民國自強活動服務員協會與救國團澎湖縣團委會承辦、遠方未來醫學基金會及救國團澎湖青年活動中心、三軍總醫院澎湖分院、中國文化大學等單位共同協辦今年「暑期醫療小尖兵」營隊活動。

此次「暑期醫療小尖兵」營隊除了去三總參觀最新引進的「高壓氧艙」設備、對公衛疾病認識的有獎問答活動外，還有工作細胞介紹、團康晚會、止血與包紮演練、急救課程CPR（心肺復甦術）、操作自動體外電擊器（AED）設備等，課程內容精彩豐富。

黃凱文醫師致贈澎湖縣長陳光復紀念品，感謝支持暑期醫療夏令營活動。（澎湖縣政府提供）

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