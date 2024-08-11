健康網》男人3階段所需營養大公開！ 50歲以上補「這些」

營養師說，50歲以上是成就巔峰，必補營養：膳食纖維、Omega3脂肪酸、CoQ10、蝦紅素；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然父親節已過，但各位俊哥帥爸的飲食可不能隨便過。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文表示，每個階段特別需要的營養素都不同，30歲以上要補充維生素B群、鋅、胺基酸等營養；50歲以上要補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養；70歲以上要補充益生菌、礦物質鈣/鎂等營養。

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30歲以上 事業衝刺

常態加班、喝酒應酬，這個階段真的需要有好活力、好體力，迎接每一天的挑戰。必補營養：維生素B群、礦物質鋅、胺基酸、瑪卡。

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50歲以上 成就巔峰

事業有成，隨著年紀增長，是否正困擾著新陳代謝變差，中年肥胖、三高上身呢？必補營養：膳食纖維、Omega3脂肪酸、CoQ10、蝦紅素。

70歲以上 樂享退休

隨著筋骨退化，腸胃功能減弱，以及攝護腺肥大的問題逐漸明顯，應該多用點時間跟心力，把健康顧起來。必補營養：益生菌、維生素D、礦物質鈣/鎂、南瓜籽油。

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