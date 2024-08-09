健康網》吃消夜好罪惡？ 營養師曝4種菜單 鹹酥雞也上榜

營養師分享，只要聰明選擇消夜，連鹹酥雞都可以吃；圖為示意圖。

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾有過熬夜、壓力大特別想吃東西的經驗？營養師劉怡里在臉書專頁發文分享，壓力大的時候會導致「飢餓素」分泌旺盛，這時候就需要聰明選擇消夜。因此，劉怡里公開了4種常見菜單供國人參考，連鹹酥雞都可以吃！

熬夜消夜這樣點

●鹹酥雞：鹹酥雞+魷魚+四季豆。

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●滷味：腱子肉+豆乾+青菜。

●泡麵：湯麵+蛋+青菜。

●便利商店：茶葉蛋+雞胸肉+無糖茶飲。

營養師表示，熬夜隔天要記得補充維生素B群豐富的綠色蔬菜；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

劉怡里提醒，熬夜隔天記得補充一些促進消化道健康、消除疲勞、保護肌膚、促進代謝的食物，像是一盤維生素B群豐富的綠色蔬菜，也可以選擇含碘量高的「海帶」來促進身體代謝。另外，熬夜、壓力大的時候，皮膚、腸道也要記得保養，水份要攝取足夠，也可以補充無糖茶飲，增加多酚類來提高抗氧化力。

除了補充食物外，劉怡里也分享可以適當補充的4種保健食品，益生菌、不易形成體脂肪的健康食品、膠原蛋白、維生素B群。在運動及睡眠上，她也呼籲國人可以在下班後增加快走運動，或是早一點睡，補足睡眠時間，這些都是有助於身體保養的方法。

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