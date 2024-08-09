長效針劑助精神疾病控制 國衛院：再住院風險降12％

國衛院研究發現，曾住院的思覺失調患者若定期使用長效針劑，與從未使用長效針劑者相比，可降低12%至13％的再住院風險。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕精神疾病控制對於患者與家屬來說都是一大困難，近年政府與醫界大力推動「長效針劑」，希望幫助患者穩定控制病情、早日回歸社會。國衛院最新研究指出，曾因思覺失調症住院的患者，若能定期使用長效針劑，與從未使用長效針劑者相比，可降低12%至13％的再住院風險。

現存精神疾病用藥可分為「口服」與「長效針劑」等2種形式，前者每天需服用1至4次，使用上較為方便，但有患者不依醫囑服藥、影響病情控制的風險；後者則需每2週到3個月回診施打，可避免患者平時忘記或拒絕用藥，穩定控制病情，因此近年來各界大力推動「以長效針劑治療精神疾病」。

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對於長效針劑的療效，國衛院副院長、神經及精神醫學研究中心主任陳為堅與其團隊，分析2004年至2017年間、曾住院的5萬餘位思覺失調患者進行分析，分為「未曾使用長效針劑」、「使用長效針劑但早期中斷」、「持續規律使用長效針劑」等組別。

國衛院臨床資料分析師陳維解釋，「早期中斷」代表患者出院後一段時間內曾使用1次長效針劑，但在第2次預定使用日後、超過1個月仍未持續使用針劑，團隊經模型分析發現，使用長效針劑且未早期中斷者，再住院風險較從未使用長效針劑者降低12%至13％。

不過，陳維也提到，分析發現，曾使用長效針劑卻早期中斷者，再住院風險反而會比從未使用長效針劑者提高22%至25%，可能與本項研究屬於觀察型研究，觀察族群的個案差異非常大，此類未規律使用針劑者，可能本身就有其他不規律用藥的特殊情況有關。

針對這項研究，陳為堅表示，社區內重大精神疾病個案若病情不穩，將引發其家屬與周邊社區的不安，研究數據顯示規律使用長效針劑能更妥善的幫助個案穩定病情，呼籲照顧個案的醫療團隊多與個案、家屬溝通，並希望未來能就此提供醫療給付，把握機會使用長效針劑、穩定病情。

衛福部心理健康司司長陳亮妤則指出，健保精神科長效針劑藥費計有27億元，2023年使用率達82.8%、思覺失調症患者施打比率為16%至18%，已跟上歐美各國水準，患者出院後尚有急性後期整合照護（PAC）計畫支持，往後則與社區心衛資源接軌，目前全台已佈建51處心衛中心，社工案量比以1:30為目標。

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