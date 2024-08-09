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流感奪命！ 7歲女童腦死器捐 遺愛人間

2024/08/09 11:30

馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋與團隊分享，家屬無私的愛心令人動容。 （馬偕醫院提供）

馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋與團隊分享，家屬無私的愛心令人動容。 （馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕生命雖脆弱無常，但人性中最美好的一面卻永遠讓人動容。馬偕兒童醫院今（9日）分享，院內一名7歲女童露露（化名），今年4月感染流感後出現意識不清情形，併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，雖經團隊搶救血壓暫時平穩，但已出現不可逆的腦幹損傷，在住院68天後，日前完成心、肝、腎器官捐贈，遺愛人間。

馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋表示，露露過往沒有其他病史，如同一般正常小學1年級的學童活蹦亂跳，今年4月連續2天發燒且咳嗽流鼻水，第3天早上意識不清，緊急轉送到馬偕兒童醫院，到院時腦幹反射已有一半消失，血壓下降且有明顯心肌炎現象，情況相當危急，醫療團隊為了把握黃金搶救期，一直採取積極治療方式，但無奈病毒對腦幹的侵害已經造成永久性損傷。

在住院的68天裡，露露的病況始終沒有好轉，持續意識昏迷。田智瑋說，醫療團隊與露露的雙親說明病況時，露露的雙親理性地接受現實，面對孩子驟然離世的悲痛，仍在信仰支持下決定簽署器官捐贈同意書，希望能夠通過捐贈器官，讓其他孩子的生命得以延續，這種無私的愛心令人動容。

「馬偕兒童醫院成立10年來，露露是首例腦死後判定器捐個案！」馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，國內器官捐贈個案不多，兒童更是罕見，露露的父母原本同意捐贈更多器官，但經過完整評估與配對後，只有心、肝、腎找到合適的受贈者，並已成功完成移植手術。

郭惠娟說，目前國內有超過1.1萬名病人等待器官移植，但僅有不到600人完成受贈，顯示只有約5%的等待者能獲得移植機會；台灣的器官捐贈率為每百萬人口6.8人，與西班牙捐贈率為每百萬人口43.4人等先進國家相比，仍有很大差距。

田智瑋也提醒，病毒感染併發重症的前驅症狀，常見有高燒、嘔吐、嗜睡、抽筋、手腳無力與意識不清等情形，疫情解封後受免疫負債威脅，仍要落實勤洗手、戴口罩，避免到人潮擁擠的地方，尤其高齡、孩童及免疫疾病族群應格外留意。

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