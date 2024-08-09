73歲翁做農事突發心梗 電擊8次搶回一命

阿伯在送醫途中患者意識突然轉變，消防救護人員趕緊以CPR急救。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮一名73歲阿伯昨（8日）上午10點欲起身到田裡做農事時，突然感到胸部疼痛，消防局救護人員獲報趕抵，以12導程心電圖機量測出現心肌梗塞警訊，送醫途中阿伯一度失去呼吸心跳，連續電擊8次後才轉危為安。到院後診斷發現冠狀動脈嚴重阻塞，所幸經緊急手術後救回一命。

消防局二重消防分隊高級救護技術員舒季軒、隊員李羿賢和救護義消李淑婷執行此次救護勤務。舒季軒指出，到達現場時，阿伯的臉色蒼白、全身冒冷汗躺在家門口的椅子上，意識清楚但表情痛苦，表示雙手麻痺、胸部極為疼痛。一聽之下驚覺是「教科書等級」的心肌梗塞症狀，立刻以12導程心電圖機偵測，果然就出現警訊。

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阿伯在送醫途中，突然嘔吐，隨即轉變意識失去心跳。（新竹縣消防局提供）

沒想到送醫途中，阿伯突然嘔吐，隨即失去意識。救護人員量測其生命徵象，發現脈搏已摸不到，立刻以CPR急救，自動體外心臟電擊去顫器（AED）也連續出現致命性的心室纖維顫動（VF 心律），舒季軒在連續電擊8次並給予急救藥物後，阿伯才轉趨穩定。

阿伯送醫後恢復意識，呼喚時睜開眼睛，直喊「肚子好餓」。經緊急心導管發現其冠狀動脈嚴重阻塞，其中，左迴旋支80%阻塞，左前降支更是高達95%阻塞，裝設支架後脫離險境，轉往加護病房治療中。

消防局指出，冠狀動脈自主動脈的基部分為左、右兩條，左冠狀動脈供應約65%的心臟血流，剩下的35%由右冠狀動脈供應；只要任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞，就會影響心臟的氧氣及養分供給，嚴重時可能合併心律不整致命。患者幸好早期報案、即時處置，否則後果不堪設想。

救護義消李淑婷協助給患者氧氣。（新竹縣消防局提供）

二重消防隊員舒季軒（左）和李羿賢（右）執勤遇到患者意識改變，處變不驚，成功將患者從鬼門關前拉回。（新竹縣消防局提供）

遇到疑似心肌梗塞患者，救護員會在現場以12導程心電圖機偵測。（新竹縣消防局提供）

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