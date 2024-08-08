7旬翁半夜常「滴滴答答」雷射攝護腺切除術不再失眠

秀傳醫院今天父親節舉辦健康講座，會後民眾到門診請教醫師温晨越相關問題。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名73歲洪姓老翁長期受解尿不順的困擾，即使服用多種藥物，症狀依然未改善，經常感到尿急、尿頻，夜間頻繁起來上廁所，嚴重影響生活品質；就醫發現攝護腺（前列腺）肥大，經雷射攝護腺切除術切除攝護腺組織，術後恢復良好，生活品質明顯改善，不再受到解尿困難的困擾，夜間也能安穩地睡覺。

彰化秀傳醫院今天（８日）舉辦「需要知道的秘密：爸爸的健康護航指南」講座，邀請王志仁、温晨越兩位泌尿科專科醫師，針對男性長者常見的泌尿系統疾病和攝護腺肥大的治療與預防進行講解。

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王志仁說，攝護腺肥大手術是最有效的治療方法，傳統電燒攝護腺刮除術是通過刮除組織來緩解尿路阻塞，然而這種手術的恢復期較長，較可能會出現併發症，如出血、感染等。而雷射攝護腺切除術是利用雷射技術精確地切除攝護腺組織，優點在於出血量少、恢復時間短，術後疼痛較輕微，且併發症的風險較低。

他指出，洪姓老翁後來選擇雷射攝護腺切除術，術後恢復良好，生活品質明顯改善，不再受到解尿困難的困擾，夜間也能安穩地睡覺。攝護腺肥大或接受手術之後會影響性功能嗎？他強調會逆行性射精，但不會影響勃起和高潮，大家不用擔心。

温晨越則表示，平常對於攝護腺的保養，應避免攝取紅肉、菸和酒，要多攝取富含纖維的食物，如南瓜子、茄紅素和富含異黃酮類食物（如黃豆、納豆），此外，多喝水、保持規律的運動習慣，對於整體健康和泌尿系統的維護也是非常重要的。

腹部超音波檢查可以做攝護腺肥大的初步篩檢。（秀傳醫院提供）

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