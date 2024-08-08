健康網》6旬女長年偏食 腹瀉尿失禁上門 中醫調理找回好氣色

65歲陳小姐近1、2年出現常常腹瀉，大小便不盡感，幾乎天天夜尿3次，甚至出現尿失禁問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕65歲陳小姐長年茹素，年輕時幾乎天天吃冰棒，飽受痛經之苦。近1、2年竟發現，面色青白，晚上睡覺時都會流口水，且長年腹瀉，大小便不盡感，幾乎天天夜尿3次，甚至出現尿失禁問題，因而就醫。中醫師認為，偏嗜某些食物，使其體質偏向脾腎陽虛，因此給予理中湯、四逆湯等藥加減，加上水藥及薰臍治療，2個月後症狀改善許多，氣色也變紅潤了。

針對女子晚上流口水之症狀，雲品中醫診所院長彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文說明，《皇帝內經》云：諸病水液澄澈清冷者，屬於寒。「脾主涎」，涎就是脾之水、脾之氣的外在表現。當脾氣充足時，涎能正常運輸，幫助吞嚥及消化：若脾氣虛弱，脾本身固攝功能失調，則涎恐外溢而出現睡覺流口水的現象。

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彭意雯進一步解釋，患者年輕時多食冰棒，加上長年茹素習慣，體質偏向脾腎陽虛，出現流口水、二便無力、夜尿、尿失禁、下腹脹墜、面色青白等一派寒相。因此給予理中湯、四逆湯等藥加減，加上水藥及薰臍治療，2個月後改善許多，大便成條已無腹瀉，大小便有力，子宮腸胃脹墜感改善，流口水已無，面色由蒼白泛青轉紅潤，精神也改善許多，夜尿時間拉長。

彭意雯指出，常言道病從口入，偏嗜某些食物，時間久了真的可能對身體造成一定的影響，可能造成病症的產生。患者過去不了解冰品危害，過度攝取冰品，老年為病症所苦，但在治療後期，自行食用榴槤來食補，榴槤屬性熱，健脾補氣、補腎祛寒，加速寒症去除，由此可見，3餐食物選擇真的對人體非常重要，當慎之。

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