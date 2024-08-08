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健康網》交友軟體興盛 16歲少男肛門長菜花

2024/08/08 21:20

醫師提醒，呼籲做性病檢測不適合遠端視診或自行到檢驗所檢查，找醫師當面檢查診斷才能有效治療。圖為示意圖。（圖取自shuttestock）

醫師提醒，呼籲做性病檢測不適合遠端視診或自行到檢驗所檢查，找醫師當面檢查診斷才能有效治療。圖為示意圖。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕七夕情人節將至，泌尿科醫師，顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜也談到：自己見過年僅16歲的少男，因為肛門有不明突起，到院檢查確診染菜花、梅毒，原因自然是偷嚐禁果。

17歲少女染淋病 成年後仍重複染病

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜談到自己見過一名年僅16歲左右的少男，發現肛門有菜花，診斷感染菜花與梅毒。少男也承認有性經驗。「當時還是媽媽帶來的，診斷出來她都嚇壞了。」醫師隨即衛教安全性行為的重要性，並建議接種HPV疫苗。

另一位則是17歲少女，因私密處頻出現黃色分泌物就醫，確診淋病。她也自述經常出入聲色場所，而醫師僅提醒要做好完善的防護。不過過了幾年，在成年後因性生活豐富，很快又回到診間。

暑假18-25歲青少年 染性病眾多

暑假期間，年輕族群聚會增加，不安全性行為機會連帶增加。顧芳瑜觀察到，診所暑假期間性病求診個案數至少增加兩成，而且以18-25歲的學生族群居多，有不少是因約砲或一夜情等危險性行為而中招。隨著七夕情人節將至，預期在浪漫節日氛圍的催化下，假期後恐怕還會有一波染性病的高峰期。

性病潛伏期長 建議3週後再就醫

顧芳瑜提醒，除了注意安全性行為，若真因一時衝動有了危險性接觸或不確定伴侶是否有傳染的可能性，可以在最後一次的性行為三週後到診所做性病檢查；若是考慮到有愛滋暴露的危險，又擔心愛滋空窗期，則可以諮詢醫師使用愛滋暴露後的預防性用藥，此種藥需在性行為後72小時內開始服用才有效，且必須連續服用28天，防護力約可達97%以上。

顧芳瑜表示，之所以強調性行為三週後再來看診，是因為不少病患缺乏性病有潛伏期的觀念，常常發生危險性行為隔天就跑來診所想檢查是否染病。

顧芳瑜說明，性病有所謂的潛伏期，也就是從被感染到實際發病出現病灶的期間，以淋病而言大約數天到兩三週之間，若還沒有症狀就來檢查，醫師也無法對症下藥。建議患者可搭配診所線上預約或快速通關，安排於潛伏期後檢測避免白跑一趟。

另外，他也提到很多人不清楚愛滋病的空窗期與潛伏期的差別，愛滋的空窗期指的是被感染愛滋病毒後，到體內對病毒產生抗體而能被實際檢驗出來的期間。因為被愛滋病毒感染後，人體通常不會立即產生抗體，所以這時來做愛滋病篩檢是無法檢驗出來的，而不同的篩檢方法也有不同的空窗期預測。而檢驗出感染愛滋病，也不代表身體就會立即發病，從感染到實際發病的期間就稱為潛伏期，以愛滋病而言快者半年，慢者7到10年都有可能。

如自己染病 須向伴侶坦誠

顧芳瑜強調，由於性病是雙方面的事，若真的檢測出染病，也還能聯絡得上另一方，他非常鼓勵應坦誠告知對方，因為若只有一方治療好，對方還在帶原或受感染的狀態，自己或他人都可能持續遭受感染，單方面的治療等於失去意義。也呼籲做性病檢測不適合遠端視診或自行到檢驗所檢查，因為很多數據自己無法正確解讀，還是應該找醫師當面檢查診斷才能有效治療。

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