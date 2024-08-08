父親節最佳獻禮 元健天籟列車捐贈助聽器「蘭馨聽見愛」活動

元健董事長吳志賢，捐贈千台助聽器，由縣長陳光復代表接受。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖縣，漁業為主要經濟，長期與大海拚搏、引擎噪音為伍 ，多多少少聽力都會受損，加上超高齡社會來臨。元健大和直販事業股份有限公司自2009年推動「天籟列車」至今，今年在父親節當日，澎湖縣國際蘭馨交流協會偕手捐贈1000台助聽器造福澎湖民眾！

今（8）日在澎湖縣身心障礙福利服務中心3樓訓練教室舉辦捐贈活動，由陳光復縣長代表澎湖縣接受助聽器捐贈，並頒發感謝狀給元健執行長吳志賢、蘭馨交流協會理事長石蓓蓓。 議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、惠民醫院院長張明哲、社會處長周柏雅等人都到場見證。

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陳光復表示，澎湖縣政府一直以來就非常積極落實身心障礙者權利公約-公平參與、機會平等及權益保障三大理念。目前澎湖縣聽損朋友有846位，其中有650位是年滿65歲以上的長者且持有聽力障礙證明，不過相信還有很多長輩隨著年紀的漸長，聽力也逐漸退化，在這過程當中仍有許多尚未領有身心障礙證明的長輩可能會需要助聽器的協助，希望透過此次的善舉，能夠讓他們重新聽到「天籟」的聲音，可以立即提升優質的生活品質。

澎湖縣政府社會處表示，「元健天籟列車」免費助聽器領用條件為「需設籍於澎湖縣」且「雙耳聽力損失達60~90分貝」者民眾方可領用。社會處提醒，若領取後助聽器有相關問題，歡迎到「元健助聽器」門市洽詢。

元健天籟列車抵澎，造福澎湖聽力受損長者。（記者劉禹慶攝）

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